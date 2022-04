Tom Rothe: o garoto do Borussia Dortmund que quebra recordes na Bundesliga

"Não é tão ruim."

Essa foi a avaliação de Tom Rothe quando viu uma repetição de seu primeiro gol profissional pela Sky Sports, o lateral cabeceando em um escanteio para coroar sua estreia pelo Borussia Dortmund, diante do Wolfsburg em 16 de abril.

O gol fez de Rothe o jogador mais jovem a marcar no arco da Bundesliga, aos 17 anos e 169 dias - uma conquista que é um pouco mais do que apenas "não é tão ruim".

"Tom fez um excelente trabalho", disse o técnico do Dortmund, Marco Rose, em tempo integral. "Claro, o gol deu a ele mais confiança e ainda mais segurança. Para sua idade e as circunstâncias, ele joga com muita calma."

Embora a seleção surpresa de Rothe tenha ocorrido em parte devido a lesões de Raphael Guerreiro e Thorgan Hazard. O fato de ele ter sido escolhido para a equipe titular por Rose à frente do alemão, Nico Schulz, destaca o quão altamente ele é considerado no Signal-Iduna Park.

"Tom é brutalmente ambicioso", disse Mike Tullberg, diretor do sub-19 do Dortmund, à GOAL e SPOX. "Ele fez o maior número de sessões de treinamento conosco, completou o maior número de tarefas, come a comida mais saudável e tem a melhor resistência. Ele é um profissional de ponta."

Rothe brilhou com Tullberg depois de se juntar ao Dortmund vindo do St. Pauli no verão de 2021, contribuindo com três gols e 11 assistências em todas as competições para os recém-campeões da Bundesliga Oeste sub-19.

"Ele é um ótimo garoto, mas ainda deve ser um jogador de sub-17 e ir para a escola", continua Tullberg. "É por isso que você tem que ter cuidado com ele para que as coisas não aconteçam muito rápido."

Isso pode ser difícil após a estreia profissional de Rothe, que provavelmente vai treinar com a equipe principal por um período prolongado pela primeira vez desde a pré-temporada.

Isso não quer dizer que ele não se encaixe, especialmente do ponto de vista físico, com sua estatura de 1,92m, se tornando um dos jogadores mais altos do time do Dortmund.

Essa estatura física é combinada com excelente resistência e velocidade, enquanto sua inteligência de jogo e qualidade na posse de bola o marcam como o lateral moderno ideal, mesmo que os jogadores em sua posição sejam geralmente muito mais baixos.

"Ele é forte no jogo aéreo e seus cruzamentos são ótimos", detalha Tullberg, enquanto os passes de Rothe da esquerda para a direita não passaram despercebidos entre aqueles que o assistiram regularmente, assim como a calma que ele mostra com e sem a bola.

Ele também é versátil, tendo sido implantado no lado esquerdo de um zagueiro, enquanto se sente tão confortável jogando como zagueiro pela esquerda quanto para atuar como ala.

A comissão técnica da equipe profissional vinha tentando promovê-lo ao time principal com mais regularidade nos últimos meses, mas relutava em atrapalhar sua formação, fazendo trocas constantemente entre as equipes.

A nível internacional, enquanto isso, Rothe ganhou uma promoção, depois de fazer sua estreia na Alemanha sub-19 em março, quando jogou em três de suas eliminatórias para a Eurocopa.

Essa é apenas a mais recente experiência do jovem de 17 anos, que esteve longe de sua família pela primeira vez ao longo de sua temporada de estreia em Dortmund, tendo se instalado em um quarto das instalações do clube em seu campo de treinamento, em Brackel.

Rothe, no entanto, mostrou que tem mentalidade forte para lidar com essas mudanças, mesmo que existam melhorias que ele ainda possa fazer em seu futebol.

"Ele ainda tem muito a aprender", diz Tullberg, citando o jogo posicional de Rothe e os desarmes defensivos que precisam de mais trabalho, enquanto ele ainda precisa aprender a cobrir adequadamente seus companheiros de equipe, se eles estiverem fora de posição.

No Dortmund, porém, eles acreditam firmemente que Rothe pode superar todos esses desafios e se tornar uma estrela do time principal.

"Ele é um daqueles jogadores que você pode dizer que tem o que é preciso para chegar ao topo", conclui Tullberg.