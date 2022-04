Franco Carboni: jovem argentino pronto para se tornar o novo Zanetti da Inter

Quando a Argentina anunciou sua escalação para as eliminatórias finais da Copa do Mundo em março, muitos torcedores ficaram surpresos.

Ao lado de nomes como Lionel Messi, Paulo Dybala e Lautaro Martinez, havia uma série de nomes relativamente desconhecidos, para os quais suas primeiras convocações ocorreram antes de suas estreias profissionais.

Não apenas isso, mas vários desses talentos adolescentes nem nasceram na Argentina, como o atacante do Manchester United, Alejandro Garnacho, tendo representado anteriormente outros países em nível juvenil.

Para o jovem da Inter, Franco Carboni, esta foi a primeira vez que foi convocado. Anteriormente, já havia jogado pela Itália Sub-18.

"Eu sabia que a seleção estava me seguindo aqui na Inter", disse o jogador de 19 anos à GOAL em entrevista exclusiva. "Quando a ligação veio, me deu imenso orgulho e emoção. Foi uma experiência muito bonita", completou.

"Agradeço à Itália pela oportunidade que me deram em alguns amistosos juvenis. Foram experiências muito importantes para mim. Mas quando chegou a convocação da Argentina, não tive dúvidas. É o meu país e era meu sonho jogar pela seleção".

"Treinar com Messi? Realizei meu sonho. Foi algo que sonhei desde criança e que vivi naquele momento. Treinei com ele, posse de bola, mas também comendo na mesa com ele. São coisas incríveis e sensações difíceis de explicar."

Nascido em Buenos Aires, o primeiro gosto do futebol de Carboni veio em Lanus, mas ele foi forçado a deixar sua terra natal aos 16 anos depois que seu pai, Ezequiel, aceitou o cargo de coordenador de jovens no Catania.

"Há três anos, quando nos mudamos para a Itália durante a noite, tive que dizer a ele e à minha família que estávamos deixando a Argentina.", relembrou Ezequeiel, ex-meio-campista do Lanús e Catania, à GOAL

"Eu sei o quanto ele sofreu ao deixar seus amigos, família, clube e muitas outras coisas para se mudar para um país que ele não conhecia, do idioma ao futebol.", completou.

Tanto Franco quanto seu irmão mais novo, Valentin, foram matriculados na academia do Catania após sua chegada, mas após cinco meses, equipes maiores de toda a Europa começaram a notar seu talento.

Com habilidade com o pé esquerdo, uma fisicalidade que lhe permite vencer os adversários tanto pela velocidade quanto pela força, e com excelente capacidade de tomada de decisão, os talentos de Carboni eram claros, e com os clubes agora entendendo a importância dos zagueiros no jogo moderno, não é de admirar que ele logo ganhou destaque.

Liverpool e Juventus mostraram interesse em contratá-lo, mas foi a Inter que venceu a corrida, já que o clube italiano também trouxe Valentin do Milan para se juntar ao irmão.

"Houve propostas de vários clubes, mas sempre quis jogar aqui", diz Franco. "O projeto que o clube apresentou à minha família foi muito bom e optamos por vir para a Inter. Graças a Deus acabou por ser a escolha certa!".

Carboni vem brilhando desde que chegou aos Nerazzurri jogando em várias posições no lado esquerdo.

Ele se tornou um jogador importante do time Primavera (Sub-19) da Inter, que é comandado pelo ex-zagueiro Cristian Chivu, dando sete assistências ao longo da campanha 2021/22 enquanto chamava a atenção de Simone Inzaghi.

Ele foi relacionado para a primeira equipe em cinco ocasiões ao longo da atual campanha, embora seu primeiro jogo profissional tenha acontecido sob o comando de Antonio Conte em 2020.

"Agradeço a Conte. Treinei com ele por quatro a cinco meses com o time principal e ele me colocou no banco pela primeira vez na Série A. Foi uma experiência muito boa e agradeço a oportunidade que me deu", afirmou.

"Inzaghi também me colocou no banco de reservas, mesmo na Champions League. Ele me deu uma experiência maravilhosa e também agradeço a ele".

A ideia de um lateral argentino percorrendo a ala com a camisa dos Nerazzurri no San Siro traz instantaneamente lembranças de Javier Zanetti para os torcedores da Inter, e o pentacampeão italiano já ofereceu conselhos a Carboni em sua qualidade de vice-presidente do clube.

"Meus modelos? Na Inter, é sempre Zanetti. Para mim, ele é um dos melhores da história nessa função e é realmente um prazer conversar com ele. Ele é sempre muito legal comigo, é uma ótima pessoa."

"Na equipe da Inter de hoje, gosto muito do [Ivan] Perisic. Jogando no mesmo papel que ele, sempre o observo. Tento aprender com ele porque, para mim, ele é muito forte".

Embora o progresso de Carboni seja encorajador, a questão de jovens jogadores entrando nas primeiras equipes da Serie A é uma que não está desaparecendo, ainda mais após o fracasso da Itália que não se classificou para a Copa do Mundo de 2022.

Dos 15 jogadores mais jovens nas "Cinco Grandes" ligas da Europa nesta temporada, apenas um - o colega de Carboni convocado para a Argentina, Luka Romero, da Lazio - joga na Série A, enquanto apenas um jogador italiano com menos de 18 anos jogou na competição nesta temporada – o zagueiro da Atalanta Giorgio Scalvini.

O caminho para Carboni jogar não é clar, o que significa que uma possível transferência de empréstimo pode acontecer depois que ele recentemente estendeu seu contrato com o clube até 2025.

"Neste momento, penso em terminar bem a temporada com a Primavera. Temos um jogo importante, como o play-off, que queremos vencer. Então, no final da temporada, avaliaremos com meu agente e a Inter a melhor escolha para mim.", analisou.

"Sempre estabeleci metas de curto prazo, mas sonho em jogar no time principal da Inter ou no time principal de um clube da Série A", concluiu.

Carboni certamente parece estar no caminho certo para alcançar esses sonhos e, após sua semana de treinamento ao lado de Messi e do resto da seleção argentina, ele sabe mais do que a maioria que os sonhos às vezes se tornam realidade.

