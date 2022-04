Maurits Kjaergaard: garoto se inspira em Kaká para brilhar no RB Salzburg

Já se foram os dias em que o Red Bull Salzburg poderia ser considerado uma incógnita no futebol europeu, com os eternos campeões austríacos explodindo para disputar um mata-mata de na Liga dos Campeões nessa temporada.

E, não só pela trajetória de destaque na maior competição de clubes da Europa, eles também foram capazes de oferecer ao seu time jovem um caminho claro desde o futebol das categorias de base até o profissional.

Desde que essa peça final foi adicionada ao Salzburgo em 2019, Erling Haaland, Hwang Hee-chan, Dominik Szoboszlai e Patson Daka - entre outros - seguiram em frente e se destacaram no clube e no país, com potenciais pretendentes na fila para a atual safra de jogadores, como Karim Adeyemi e Brenden Aaronson.

No entanto, com tantos talentos prodigiosos na base do Salzburg, alguns jovens excepcionais foram deixados nas sombras.

Quando a melhor campanha do time austríaco na Liga dos Campeões chegou ao fim, com uma derrota humilhante por 7 a 1 para o Bayern de Munique em março, um artilheiro surgiu após aquele gol único do duelo.

A marcar um gol de consolação naquela noite foi Maurits Kjaergaard, de 18 anos, que se tornou o segundo artilheiro mais jovem da competição nesta temporada, atrás apenas do vencedor do NXGN 2022, Jude Bellingham.

No entanto, não se tratou apenas de restaurar um toque de orgulho para sua equipe, já que o gol na Allianz Arena marcou o momento de alguns bons meses para o meio-campista dinamarquês.

Desde a virada do ano, Kjaergaard deu passos largos em direção ao time titular do Salzburg, depois de se destacar nas categorias de base.

"A primeira coisa que notei foram suas habilidades técnicas", disse Jonathan Hartmann, que treinou Kjaergaard em seu ex-clube Lyngby, à GOAL. "Ele tinha um toque diferente na bola, era rápido para virar e correr e tinha uma visão extraordinária para seus passes decisivos encontrarem seus companheiros de equipe."

"Lembro-me da primeira vez que ele treinou com o time principal. Ele tinha 15 anos na época e, no primeiro treino, conseguiu demonstrar uma impressão de um jogador muito mais experiente do time, e todos ficaram loucos."

"Você podia ver o talento bruto que ele tinha, apesar de ser muito mais jovem."

Após se juntar ao Salzburg vindo do Lyngby, em 2019, depois que o time austríaco pagou 2,6 milhões de euros para garantir sua contratação, Kjaergaard começou a exibir essas características técnicas, marcando sete gols e dando 14 assistências para o time de segundo escalão do Salzburg, o FC Liefering.

Isso o ajudou a ganhar a confiança do técnico do Salzburg, Matthias Jaissle, e seu avanço para o time principal também levou a resultados no nível da Bundesliga, participando de oito gols em seus primeiros 20 jogos.

“Jogar no Liefering é um conceito muito bom”, disse Kjaergaard à GOAL. “Em uma idade tão jovem, você pode jogar contra homens em uma liga profissional semana após semana, é perfeito."

"Sou um jogador rápido, com boa técnica e visão. Eu admirava o Kaká, a maneira como ele jogava era inspiradora para mim, a maneira como ele controlava a bola. Ele não tinha muitos truques, mas corria com velocidade e visão, e combinava isso com seu chute. Eu realmente gostava da maneira como ele jogava.”

Kjaergaard já tem um toque do estilo de Kaká em seu próprio jogo, e sombras de um jovem como Kevin De Bruyne também estão começando a ser reveladas, já que ele costuma arrastar os adversários e criar oportunidades para os atacantes.

Além disso, ele possui um estilo de drible deslizante, que é rápido e pode deixar os oponentes desprevenidos enquanto passa por eles.

Como os melhores jogadores mostram, porém, uma coisa é passar por alguém em ritmo acelerado, mas outra é encontrar o momento ideal para passes certos, algo que os números de assistência de Kjaergaard demonstram.

A técnica por si só não é igual ao sucesso, é claro, mas Hartmann acredita em seu ex-aluno.

“Ele sempre teve uma excelente ética de trabalho”, diz ele. “Eu o vejo como um jogador naturalmente talentoso, mas também como um jovem muito inteligente – sendo este último ainda mais importante."

"Sua mudança para o Red Bull Salzburg foi a prova de sua inteligência. Tenho certeza que ele poderia ter ido para um clube mais famoso, mas ele os viu como o lugar perfeito para crescer como jogador."

Dito isso, é claro que Kjaergaard se desenvolveu no time. Sua ascensão da equipe juvenil de Lyngby à súmula da Liga dos Campeões ocorreu em menos de três temporadas.

Em 2021, Salzburg assinou um novo contrato com duração até julho de 2024, mas isso não impediu o interesse da Serie A, principalmente da Juventus e do Bologna. Por enquanto, parece que Kjaergaard está feliz com sua sorte em Salzburg.

“Me senti muito bem me mudando para cá. Eu estava pensando no meu desenvolvimento", explicou ele. "As coisas que eu precisava aprender eram as coisas que o Salzburg tinha em foco em seu estilo de jogo; vencendo duelos, fazendo corridas em alta velocidade nos adversários, pressionando, apenas se acostumando com esse ritmo alto a cada dia e tentando melhorar passo a passo."

"Os pontos fortes do Salzburg eram meus pontos fracos. Se eu puder aprendê-los, serei um jogador melhor."

Dado o histórico do clube de cultivar jovens jogadores, com uma curva de desenvolvimento acentuada, o Salzburg parece o lugar perfeito para um jovem como Kjaergaard ficar por mais um tempo.

“Quando comecei a jogar, estava apenas me divertindo”, conclui. “Ainda me divirto agora. Meus companheiros de equipe aqui têm habilidades especiais e eu gosto de vê-los todos os dias. Vou continuar fazendo o meu melhor, me divertindo, e vamos ver o que acontece.”

Se chegar a hora de Kjaergaard seguir em frente, sua combinação de técnica, vontade de melhorar e positividade significa que o jovem dinamarquês estaria pronto para se estabelecer em outro lugar.

E, com uma vitrine como a que Salzburg oferece aos jovens jogadores, não devem faltar destinos para Kjaergaard no futuro.