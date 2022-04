Arda Güler: O jovem turco que toda a Europa quer contratar

Em um dos ambientes mais intensos do futebol mundial, é preciso muito para se destacar nas arquibancadas em uma partida entre Fenerbahce e Galatasaray.

E, no entanto, quando os rivais de Istambul se encontraram em 10 de abril, uma bandeira se destacou entre todas as outras dentro do Estádio Sukru Saracoglu.

"Arda Güler: O Messi turco", dizia, segurado no alto por Max, um jovem de 20 anos que viajou de Londres para estar em um dos jogos mais emocionantes do futebol mundial.

"Eu fui ao Barcelona para assistir Messi antes e foi muito bom vê-lo", explicou Max à GOAL. "Então pensei que Arda Güler, que é meu jogador favorito do Fenerbahce no maior jogo da temporada, mereceria esse apelido!"

A bandeira despertou tanto interesse não só porque um adolescente turco foi comparado ao sete vezes vencedor da Bola de Ouro e talvez o maior jogador de futebol de todos os tempos, mas porque Arda se tornou o assunto mais quente do futebol turco nas últimas semanas.

Seu companheiro de equipe no Fenerbahce, Mesut Özil, com quem Arda também foi comparado, descreveu o jogador de 17 anos como tendo potencial para se tornar "uma estrela mundial", e parece que alguns dos maiores clubes da Europa concordam.

Arsenal e Liverpool enviaram olheiros para assistir o craque em ação contra o Galatasaray, enquanto Barcelona, Bayern de Munique e Borussia Dortmund já foram apontados como futuros destinos para um jogador que é considerado o melhor a surgir no futebol turco há algum tempo.

Isso é tudo um salto da criança cujo pai costumava colocar balões na frente dele em sua casa em Ancara, na tentativa de fazer Arda chutá-los com o pé esquerdo.

"Não tínhamos canhotos em nossa família", explica Umit Güler à GOAL. "Coloquei balões e bolas de futebol na frente de seu pé esquerdo para que ele usasse mais."

Arda certamente recebeu toda a ajuda de que precisava para se tornar um jogador de futebol por sua família, e seus talentos foram descobertos já no segundo ano da escola primária, quando seu professor de educação física sugeriu que ele se juntasse à academia de Genclerbirligi.

"As instalações de treinamento do Genclerbirligi ficavam muito longe de nossa casa", lembra Umit. "Levamos o Arda para lá com a insistência do professor e ele conseguiu mostrar seu talento logo no primeiro treino. Eles o colocaram na equipe imediatamente!"

Essa equipe era na verdade composta por meninos que eram um ano mais velhos que Arda, mas ele logo se tornou capitão, pois seus talentos supremos permitiram que ele se destacasse do resto.

Suas habilidades foram detectadas pelo Fenerbahce, em 2019, em um torneio sub-14 realizado em Riva, cerca de 50 quilômetros longe de Istambul, e logo foi feita a oferta para ele fazer a mudança de 440 km para Canárias Amarelas.

"Em dezembro de 2018, fui a Ancara para assistir ao jogo Osmanlispor-Genclerbirligi pelo sub-14", explicou Serhat Pekmezci, ex-coordenador de jovens do Fenerbache, ao Haber Global. "Eu estava procurando outro jogador. No entanto, Arda chamou minha atenção, pois tanto suas habilidades quanto seu caráter me impressionaram."

"Apesar de ter sofrido uma grave lesão no tornozelo nos últimos 15 minutos, ele não desistiu do jogo. Eles perderam a partida e ele derramou lágrimas no final da partida."

"Ele tinha um potencial muito especial. Contamos ao nosso diretor esportivo na época, Damien Comolli, sobre Arda com uma reportagem especial. Ele era um talento imperdível, então deveríamos contratá-lo."

“Quase 10 dias depois, sem nenhuma resposta da diretoria, preparei um vídeo de Arda e encaminhei para nosso presidente, Ali Koc. Ele entrou em contato comigo depois de assisti-lo."

"Minha primeira declaração para ele foi: 'com 15 ou 16 anos, ele pode jogar no time principal', e não apenas mencionei que ele era um talento de classe europeia, mas também falei sobre sua qualidade fora de campo."

Um fã do brasileiro Alex de Souza enquanto crescia, Arda aproveitou a oportunidade e, embora tenha lutado com a saudade de casa, sua família o seguiu para Istambul cerca de seis meses depois para ajudá-lo a se estabelecer adequadamente.

A paralisação do futebol imposta pela Covid-19 no primeiro semestre de 2020 atrasou o início da vida de Arda em seu novo clube, mas uma vez que ele conseguiu mostrar suas habilidades, ele logo foi promovido do time sub-17 para o sub-19.

Ele fez uma excelente campanha, apesar de jogar contra adversários até quatro anos mais velhos que ele, marcando 10 gols e dando sete assistências em apenas 22 jogos.

Sem surpresa, essa forma chamou a atenção do então técnico do time principal, Vitor Pereira, hoje no Corinthians, que convidou o jovem para treinar com o time principal depois que Arda assinou seu primeiro contrato profissional em janeiro de 2021.

Foi em agosto, porém, que ele faria sua estreia profissional, saindo do banco nos 24 minutos finais contra o HJK Helsinki, pelas Eliminatórias da Liga Europa. Três dias depois, ele marcou sua estreia na liga contra o Antalyaspor com uma assistência.

"Se você quer melhorar os jogadores jovens, precisa dar a eles tempo de jogo e confiança", disse Vitor Pereira após a estreia de Arda. "Se você fornecer isso e os jogadores tiverem qualidade, eles podem brilhar."

"Trabalhei na base do Porto durante cinco anos e posso dizer que não vi muitos jogadores que tivessem a qualidade e o caráter do Arda."

Embora as comparações de Messi e Özil sejam boas manchetes, talvez o jogador que Arda mais se pareça é o ex-meio-campista do Real Madrid, Guti, que passou o último ano de sua carreira no Besiktas, da Turquia.

Ele é apresenta uma grande maturidade na posse de bola que esconde um jogador que completou 17 anos apenas em fevereiro. Um driblador nato, como destacado pela corrida e assistência que deu contra o Slavia Praga, em fevereiro, e um finalizador seguro, fica claro pelo primeiro toque e tomada de decisão de Arda.

Fora do campo, ele é capaz de compartimentar e desligar da empolgação que o cerca, garantindo que ele permaneça calmo e seja capaz de relaxar. Depois de mais uma assistência no jogo de volta contra o Slavia, por exemplo, ele passou a noite jogando videogame com um de seus ex-companheiros de equipe do sub-19.

Com o passar da temporada, ele ganhou cada vez mais oportunidades para impressionar no time principal do Fenerbahce, e se tornou o artilheiro mais jovem da história do clube quando marcou contra o Alanyaspor.

Ele reforçou isso fazendo um chute de longa distância contra o Kayserispor dois jogos depois, com o jovem tendo uma média de um gol ou assistência a cada 45 minutos em campo durante sua primeira temporada no futebol profissional.

A batalha do Fenerbahce agora é manter seu valioso ativo, que tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros (cerca de R$ 153 milhões) em seu contrato.

"Acho que Arda não vai ficar muito tempo na Turquia", disse Erol Tokgozler, ex-técnico de Güler no Genclerbirligi, à CNN. "Sei que há ofertas do Arsenal e do Bayern de Munique."

"A cada partida que passa, o número dessas equipes aumentará. (Ofertas de) 20 a 30 milhões de euros para Arda se tornarão comuns."

Assim também, com toda a probabilidade, a empolgação das arquibancadas, seja por meio de cartazes, músicas ou comparações com grandes nomes do futebol.

Neste momento, você não apostaria contra Arda se juntar a eles um dia.