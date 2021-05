Título italiano da Inter de Milão teve novos recordes de Lukaku e “vingança” de Conte

Os Nerazzurri voltam a ser campeões da Serie A e, em meio a tantos destaques e histórias, destaques para o atacante e para o treinador

É oficial. A Inter de Milão é a campeã italiana da temporada 2020-21, colocando um fim tanto à histórica sequência vitoriosa da Juventus (que triunfou nas últimas nove edições do certame) quanto ao seu jejum particular no campeonato. O último Scudetto interista havia sido na campanha 2009-10, aquela que entrou para a história com José Mourinho no comando e com a Tríplice Coroa europeia garantida. Esta nova conquista, agora com o time sob o comando de Antonio Conte, também renova a lista de grandes nomes para a história da Internazionale.

A começar pelo próprio Antonio Conte, que foi ídolo da Juventus como jogador e, depois, como treinador. Coube justamente a ele, o comandante que iniciou a sequência histórica de nove Scudettos seguidos da Juve, interromper a hegemonia dos Bianconeri.

Depois de ter mostrado força em sua primeira campanha com a Inter, segunda colocada no último ano, Conte voltou a deixar claro a capacidade de seus times em campeonatos nacionais para reconduzir, fora das quatro linhas, a Inter de Milão de volta ao triunfo italiano. Uma conquista com tempero pessoal de “vingança” em relação aos homens que estão no comando da Juventus.

Foram duas decepções nesta temporada para a Inter de Milão: a eliminação na fase de grupos da Champions League, que por outro lado também ofereceu ao time um calendário menos sufocante para lutarem pelo título italiano, e a queda na semifinal da Coppa Italia para a Juventus. Após a derrota para o antigo clube, Conte trocou ofensas com Andrea Agnelli – o dono da Velha Senhora. Meses depois, enquanto a Juve e o próprio Agnelli se encontram envoltos em diversas críticas, Antonio Conte tem motivos para sorrir: tendo agora conquistado quatro títulos italianos, ele se colocou como um dos técnicos mais vitoriosos do torneio, além de ser o único, ao lado do mítico Giovanni Trapattoni, a ter sido campeão tanto pela Juve quanto pela Inter.

A competência de Conte em torneios nacionais está além de qualquer dúvida – como ele também mostrou em sua rápida e vitoriosa passagem pelo Chelsea, na Inglaterra. Em meio ao seu estilo um tanto quanto único, visceral e sem rodeios para manifestar suas opiniões, ele chega para vencer. É sua obsessão, independente de ligações clubísticas do passado.

Lukaku, um gigante na história da Inter de Milão

(Foto: Getty Images)

O Scudetto de 2020-21 é repleto de histórias e destaques. Se fora das quatro linhas Antonio Conte é um deles, dentro da cancha vários são os personagens: o goleiro Handanovic, com defesas decisivas, e o atacante Lautaro Martínez foram os únicos a disputarem todos os 34 jogos até aqui. O poder do grupo também pode ser ilustrado na estatística de que a Inter de Milão é o time com mais jogadores que somaram ao menos três gols nesta campanha.

Mas não há como falar deste título da Inter sem colocar Romelu Lukaku em posição de protagonismo. Com força física para vencer adversários em velocidade e inteligência para construir jogadas de perigo, encontrar espaços que poucos enxergam, e finalizar seja com força ou categoria (ou com uma junção de ambos) o atacante belga se coloca de vez entre os grandes nomes da história do clube.

“Ah, mas foi só um título” alguém pode pensar. Lukaku, entretanto, já havia mostrado sua grandeza pela Inter ao superar marcas importantes antes estipuladas por Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador. Faltava uma taça para alçar sua idolatria a outro nível e o vice-campeonato da Europa League, na temporada passada, foi um baque. Um baque superado de maneira espetacular: Lukaku é, até o momento em que o título italiano foi sacramentado, o jogador que mais participou de gols na Serie A. Entre gols (21) e assistências (10) o belga foi decisivo diretamente em 31 tentos de seu time.

Desde que a Opta Sports passou a computar estatísticas no futebol italiano, Lukaku foi o primeiro jogador a ter marcado mais de 20 gols ao mesmo tempo em que deu pelo menos 10 assistências. Novos recordes do camisa 9, que já havia quebrado marcas de Adriano e Ronaldo Fenômeno enquanto disputa a mesma liga de Cristiano Ronaldo. Gigantismo inquestionável.