Lukaku superou Adriano, igualou marca de Ronaldo... e terminou grande Liga Europa de mãos vazias

O artilheiro da Inter bateu recordes e se estabeleceu como um dos grandes goleadores da história da equipe italiana... mas ficou sem levantar títulos

Romelu Lukaku teve um grande ano pela . Descartado pelo , foi contratado pelos Nerazzurri por um valor recorde de 80 milhões de euros... e fez valer cada centavo ao clube italiano, mesmo que a equipe termine a temporada sem levantar taças.

O belga mostrou mais uma vez que é um dos grandes centroavantes do futebol moderno: com uma combinação quase perfeita de velocidade, técnica e faro de gol, brilhou por todas as competições e se juntou a nomes como Ronaldo Fenômeno no livro de recordes da .

Ainda que Lukaku tenha marcado 23 vezes na , o que o levou ao sétimo lugar na Chuteira de Ouro, foi na que o jogador realmente ficou muito perto de decidir: balançou as redes em todas as partidas que disputou na competição, inclusive na final, de pênalti... e acabou participando negativamente no gol do título do .

No lance, o zagueiro brasileiro Diego Carlos, que sofreu o jogo inteiro para marcar o belga, tentou de bicicleta com a partida empatada em 2 a 2. A bola iria para fora, mas o atacante tentou tirar... e acabou colocando contra a própria meta, fazendo o terceiro e decisivo gol do time andaluz. Ironicamente, a grande Liga Europa de Romelu Lukaku terminou com o goleador marcando contra.

O que não tira o brilho do centroavante na temporada: apenas em seu primeiro ano como jogador da Inter, o atleta de 27 anos igualou marca de ninguém menos do que Ronaldo com a camisa dos Nerazzurri: fez os mesmos 34 gols que o Fenômeno em 51 partidas na temporada - um número impressionante, ainda que o brasileiro tenha feito a marca em quatro duelos a menos.

E Ronaldo não foi o único brasileiro que Lukaku alcançou em sua temporada de estreia na Internazionale: o belga ultrapassou os números da melhor temporada de seu ídolo quando criança, Adriano, no clube italiano - o "Imperador" havia balançado as redes 32 vezes em seu melhor ano pela equipe de Milão, em 2004-05.

Os títulos podem até não ter vindo, mas o desempenho de Lukaku deixa claro de que a Inter pode sonhar com muito mais, especialmente se trazer reforços para ajudar o belga e o argentino Lautaro Martínez, uma das grandes duplas de ataque do futebol atual. No primeiro ano dos dois juntos com Antonio Conte, já veio um vice-campeonato da Liga Europa e da Serie A, além de um desempenho histórico do atacante. E quem sabe o que pode vir para o futuro...