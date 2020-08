Lukaku bate marca de Adriano na Inter de Milão e estipula recorde na Europa League

O atacante belga, que idolatrava o brasileiro quando pequeno, faz uma temporada espetacular

Romelu Lukaku chegou na de Milão, contratado para esta temporada 2019-20, com a responsabilidade de estar à altura das expectativas pelos 74 milhões de euros nele investidos. E justamente após um período irregular no , o belga não apenas reencontrou seus melhores dias como, podemos até mesmo dizer, vive o seu melhor momento defendendo clubes da Europa. E uma comparação com o seu primeiro ídolo deixa isso bem claro.

O camisa 9 fez os dois últimos gols na goleada por 5 a 0 aplicada sobre o Shakhtar Donetsk, nesta segunda-feira (17), resultado que classificou os italianos para a final da contra o . E ao contribuir diretamente para a semifinal com o placar mais elástico na história da competição, Lukaku também superou a temporada mais artilheira de Adriano, o Imperador, com a camisa da .

Se o ex-jogador brasileiro, que viveu seu auge na Europa justamente com a Inter e inspirava um jovem Lukaku décadas atrás, marcou 32 vezes na campanha 2004-05, Romelu chegou a 33 com os tentos anotados sobre o time ucraniano. Superou o ano mais goleador de seu goleador favorito – e com quem compartilha algumas características, especialmente o chute forte e a boa presença na área, embora não seja definido apenas por isso.

A excelente temporada de Lukaku é refletida também na chance de poder superar o recorde de outro ícone da história Nerazzurri. Em 1997-98, Ronaldo estufou as redes 34 vezes e ganhou um apelido que o acompanha até hoje: o Fenômeno. Naquela mesma temporada a Inter de Milão conquistou justamente a Copa da UEFA – como então era chamada a Europa League. A esperança de Lukaku é mais de coroar seu ano com uma taça do que bater a marca de outro brasileiro.

Mas se der para conseguir os dois, melhor ainda.