Serie A italiana: Os artilheiros e garçons da temporada 2020/21

CR7? Immobile? Lukaku? Separamos os números dessa e da última edição da Serie A italiana pra deixar você por dentro de tudo!

A italiana já está a todo vapor! Um dos campeonatos mais tradicionais e importantes da Europa, a Serie A conta com muitos nomes de peso dentre os 20 times que disputam a primeira divisão do país.

A , agora sob o comando de Andrea Pirlo, tenta engatar a conquista do 10º título nacional consecutivo, porém, diversos outros times montaram times fortes para tentar quebrar a hegemonia da Velha Senhora.

Confira como está a lista dos artilheiros da edição 2020/21, quantos gols cada um tem e compare com a de 2019/20. Além disso, as assistências também fazem parte do levantamento.

Artilharia - Serie A 2020/21