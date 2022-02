Textor vê Botafogo ser atropelado pelo Flamengo... e o tamanho do seu desafio

O clássico Botafogo 1x3 Flamengo, pela oitava rodada do Campeonato Carioca de 2022, deu uma sensação de alívio para os rubro-negros após a derrota para o Atlético-MG na Supercopa do Brasil. Sob a ótica dos alvinegros, entretanto, as sensações foram as mais diversas possíveis. Tudo isso, claro, em meio à realidade um tanto quanto única, por causa da situação botafoguense, em que o que acontece hoje no Campeonato Carioca não parece importar tanto para o escolhido da Estrela Solitária.

Esta situação única, citada no parágrafo anterior, chama-se John Textor e a promessa de dias melhores pensando no Brasileirão de 2022. O empresário norte-americano, que está prestes a sacramentar a assinatura definitiva para ser o dono de 90% da SAF alvinegra, esteve nesta quarta-feira (23) no Estádio Nilton Santos pela primeira vez para acompanhar um jogo do Glorioso. E a derrota para o Flamengo deixou quase palpável o tamanho do desafio que o americano terá pela frente, em sua busca para recolocar o Botafogo no lugar de protagonismo dentro do futebol nacional e sul-americano.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Textor chegou com discurso de melhorias a longo prazo, especialmente em estrutura, mas também prometendo a formação de um time competitivo para que a disputa contra o rebaixamento não seja mais a única missão rotineira do Botafogo em um Campeonato Brasileiro. E foi além, mexendo com a expectativa botafoguense ao citar nomes como o do atacante Edinson Cavani, do Manchester United, com quem de fato fez primeiros contatos.

Uma das declarações do norte-americano que foi bastante espetacularizada pela mídia, através daquelas chamadas que buscam dar uma polêmica a uma frase dita sem esta intenção, foi sobre o Flamengo.

Textor disse, para a ESPN, que gostaria de “atropelar o Flamengo” em campo mas que vai buscar manter relação de parceria para fazer um futebol brasileiro melhor. Ora: quem não gostaria de vencer um rival com ampla superioridade? Na ocasião, a frase foi dita sem o tom provocativo mas agora isso pouco importa.

Calhou que o primeiro jogo in loco do Botafogo visto por Textor tenha sido um atropelo do Flamengo, que venceu por 3 a 1 mas poderia ter empilhado outros tantos gols.

Uma rápida olhada nas estatísticas mostra o tamanho da diferença vista no gramado do Nilton Santos: os rubro-negros finalizaram 19 vezes, sendo nove delas a gol e desconsiderando bolas na trave, contra oito tentativas botafoguenses, sendo três delas na direção da meta defendida por Hugo Souza. O gol de honra foi contra, marcado pelo zagueiro Léo Pereira – em que pese o erro do juiz, ainda no primeiro tempo, de ter ignorado mão do flamenguista Pedro dentro da área.

Uma das outras tantas frases já ditas por Textor foi sua intenção de montar um time “B” profissional do Botafogo. O torcedor alvinegro espera que o onze inicial que jogou contra o seu rival, nesta quarta, esteja mais próximo desta segunda equipe do que o conjunto que vai disputar o Brasileirão.

E é baseado nesta expectativa que uma das outras óticas botafoguenses para esta derrota tenha sido... o otimismo!

Otimismo justamente porque, se não conseguia olhar para o futuro e ver dias melhores, a chegada de Textor agora oferece justamente isso. Mesmo com a derrota para o Flamengo, a torcida cantou até mesmo após o apito final e, acredite, foi possível ver sorrisos mesmo enquanto o time estava sofrendo gols. Estes sorrisos eram de John Textor, que vestiu camisa de torcida organizada e ficou interagindo com torcedores enquanto outra história se desenrolava entre quatro linhas. De fato, uma situação curiosa e rara de se ver.

A derrota contra o Flamengo serviu como uma espécie de choque de realidade para o dono da SAF alvinegra. Ao mesmo tempo em que sentiu o calor da torcida botafoguense, às vezes alheia ao que acontecia em campo, Textor também teve uma amostra de que a missão de qualificar o atual elenco será muito difícil. Muito difícil mesmo. Será preciso investimento pesado em muitas peças de qualidade. O alento é que o americano prometeu este investimento para mudar a cara do time atual.

Mais artigos abaixo

O clube ainda aguarda a situação envolvendo o português Luís Castro, do Al Duhail, para saber quem será o técnico responsável pela reconstrução do Botafogo. Ainda não houve contratações de peso, que possam mudar o nível técnico da equipe.

Hoje o atual Botafogo passa longe de conseguir competir contra equipes como o Flamengo. Textor já disse, em entrevista ao Canal do TF, no YouTube, que planeja trazer entre seis a oito jogadores apenas para o time titular. A torcida alvinegra, ansiosa e com expectativas de uma vida mais tranquila em 2022, espera ter visto a despedida de um Botafogo que não vai lhe deixar saudades.