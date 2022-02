Cavani está disposto a ouvir proposta do Botafogo após primeiro contato

Depois de mirar a contratação do técnico português Luís Castro, o Botafogo também intensifica no mercado a busca por reforços. A ideia de John Textor, dono do clube, é dividir em dois tópicos. Chegadas para reforçar a equipe de olho no início do Brasileirão e nomes de impacto no mercado, que podem demorar um pouco mais. O principal alvo neste último tópico é Edinson Cavani.

O atacante de 35 anos é o sonho de John Textor para ser uma espécie de "garoto programa" no início do projeto. Cavani tem contrato com o Manchester United até junho e não deve renovar com os ingleses. A GOAL apurou que o staff do atacante recebeu os primeiros contatos do Botafogo e está disposto a ouvir o projeto do clube para o uruguaio.

O primeiro contato foi apenas para demonstrar o interesse e apresentar o projeto de Textor para o Botafogo. Não se foi conversado nada sobre tempo de contrato, salários, mas o Alvinegro deixou claro que está disposto a entrar forte na briga pelo jogador.

O Botafogo também ouviu que há outros interessados em Cavani, na Europa e na América do Sul, que ele ainda não sabe se o melhor caminho é voltar ao futebol sul-americano, mas está disposto a avançar caso entenda que há o mesmo interesse do outro lado. Por enquanto não há negociação em andamento, mas o staff do jogador deu sinal positivo para novas conversas e ouvirá a proposta caso seja oficializada.

Ainda sem reforços, o Botafogo encara o Flamengo nesta quarta-feira (23), pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro é o quarto colocado, com o mesmo 16 pontos do Rubro-Negro, que ocupa a terceira colocação.