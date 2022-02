Botafogo sonha com vida nova e Campeonato Carioca vira mero detalhe

O Botafogo tem conseguido bons resultados neste Campeonato Carioca de 2022, mas tem sido difícil para o torcedor se concentrar nos jogos do time. Isso porque a tendência é que muita coisa mude justamente dentro da equipe. Quando? Esta é a pergunta que mais movimenta a expectativa alvinegra, com o empresário John Textor muito perto de assinar o contrato definitivo para adquirir 90% da SAF botafoguense.

A equipe segue a entrar em campo, é claro, e os destaques mais claros até aqui têm sido as defesas de Gatito Fernández (de volta à titularidade após ter perdido parte de 2020 e todo 2021 enquanto se recuperava de lesão), além das assistências do lateral-direito Daniel Borges e dos gols de Erison, centroavante de força física, e de Matheus Nascimento, a grande joia botafoguense que, pouco a pouco, vai demonstrando evolução no futebol profissional.

O time, no entanto, segue sem treinador após a surpreendente demissão de Enderson Moreira – por decisão de Textor, que busca um profissional com perfil diferente e sonha com o português Luís Castro.

Ainda sem saber quem será o novo treinador para 2022 e na espera por alguma contratação de impacto, que possa elevar o patamar do time pensando no Brasileirão (principalmente) e Copa do Brasil, a torcida botafoguense se encontra mais ansiosa pelos acontecimentos fora de campo do que com o que acontece entre as quatro linhas neste início de Campeonato Carioca.

Depois de décadas vendo o clube sendo maltratado, a esperança voltou a aparecer como facho de luz para os alvinegros. As palavras de John Textor fazem com que o mais pé no chão dos torcedores fique, ao menos, aliviado com a promessa de que em 2022 o Botafogo não vai entrar no Brasileirão só pensando em não cair para a Série B. Para isso, entretanto, o clube ainda precisará de reforços para o time titular... além de um novo treinador.

Textor já vem tomando decisões importantes e ousadas, seja nas pastas de marketing e acordos publicitários quanto na demissão de Enderson Moreira – e a consequente busca por um novo treinador.

O 2022 começou diferente para o torcedor do Botafogo exatamente pela chegada do investidor, mas a temporada de futebol do clube promete começar, efetivamente, quando o americano assinar de vez o contrato para a compra de 90% da SAF alvinegra.

A expectativa é de que o contrato definitivo de Textor com o Botafogo seja assinado no início da próxima semana, com o futuro dono do futebol botafoguense presente, outra vez, em solo brasileiro.

Enquanto isso não acontece, enquanto ainda não sabe quem será o novo treinador e sonha com os reforços prometidos, o torcedor do Botafogo em sua maior parte olha para o Campeonato Carioca como um mero detalhe: hoje o que move este pessoal é toda a expectativa extracampo.