Al-Duhail diz que Luís Castro fica; treinador marca nova reunião por saída para Botafogo

A contratação de Luís Castro pelo Botafogo ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira. O clube carioca venceu a disputa com o Corinthians e acertou com o português para ser seu novo treinador. Entretanto, conseguir que o Al-Duhail, do Qatar, libere o técnico está se mostrando uma tarefa mais difícil do que o esperado.

Castro tem contrato com a equipe do Oriente Médio até junho deste ano e quer a liberação imediata. Nesta quarta, porém, o Al-Duhail publicou em seu site que o português vai permanecer até que o compromisso se encerre.

"A direção do clube tem notado a frequência de notícias no período recente sobre a saída do técnico Luís Castro da equipe, e a administração do Al-Duhail confirma ter recebido muitas ofertas que solicitam os serviços do técnico, mas confirma sua adesão a ele até o fim de seu contrato com o clube", publicaram os catarianos.

Para reverter a situação e conseguir a saída, o estafe de Luís Castro tem reunião marcada para esta noite com a diretoria do Al-Duhail. Segundo a GOAL apurou, o treinador está insatisfeito com a postura dos catarianos. O clube asiático não tem mais chances de conquistar troféus até o fim da temporada, e o Botafogo está disposto a pagar US$ 1 milhão (R$ 5 milhões), enquanto a multa rescisória é de 1,7 milhão de euros (R$ 9,67 milhões).

Mesmo sem a liberação definida, Castro já se envolve no futebol do Botafogo. John Textor, proprietário da SAF do clube, negocia a contrataçao do meia-atacante Bruno Tabata, atualmente no Sporting de Lisboa.

O time carioca está sem treinador desde que optou pela saída de Enderson Moreira no último dia 11. Castro, que é mais um português valorizado no mercado brasileiro, será o primeiro técnico contratado sob a administração de John Textor, que se tornou dono da SAF do Botafogo em dezembro de 2021.