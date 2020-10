Sucesso de James na Premier League gera críticas sobre Zidane no Real

O colombiano, agora nos Toffees, voltou a atuar em grande forma e vem gerando questionamentos sobre sua utilização no Real Madrid

James Rodríguez poderia ter sido melhor utilizado por Zinedine Zidane no ? Este é o questionamento que está na cabeça do boa parte da torcida do time madrilenho após o excelente início do colombiano na Premier League.

Em cinco jogos pela competição pelo , James já participou diretamente de seis gols da equipe inglesa, com três gols e três assistências. O meia-atacante vem sendo fundamental para a boa fase do time de Merseyside, atual líder do Campeonato Inglês, e parece totalmente recuperado da falta de ritmo de jogo que o prejudicou nos últimos momentos de Real.

Segundo o AS, jornal importante em Madri, esta é uma das maiores cobranças da atual diretoria do Real quanto ao trabalho de Zidane: jogadores que poderiam compor o elenco foram descartados pelo treinador. Reguilón, no , James, no , e Ceballos, no , são alguns nomes de atletas que o comando técnico acredita que poderiam ser melhor aproveitados.

A ascensão do meia no Everton, assim, levou essa cobrança ainda mais à tona. O jogador de 29 anos foi liberado de graça pelos madrilenhos e vem se mostrando mais adaptado do que nunca aos desafios da Premier League.

O treinador da seleção colombiana, Carlos Queiroz, inclusive, aproveitou a oportunidade da última data Fifa para cutucar o Real Madrid e o tratamento de James dentro de campo em seus últimos anos no clube espanhol. "No Everton, James joga melhor, com mais liberdade, em funções a qual está habituado. Assim, pode render mais." declarou o treinador.

No Everton, James Rodríguez vem atuando mais centralizado como camisa 10, setor do campo em que foi muito pouco utilizado nos merengues. A cada boa atuação, coloca mais e mais pulgas atrás da orelha de dirigentes do Real Madrid de que sim, o meia poderia ter sido muito bem aproveitado por um treinador que se adaptasse às suas virtudes.

Contratado pelo Real após atuações brilhantes na de 2014, no , James teve um bom ano de estreia, mas foi perdendo espaço até ser emprestado ao , já com Zidane. Mostrando que pode ser útil no mais alto do futebol europeu, começa a gerar dúvidas: o problema era o meia ou o treinador?