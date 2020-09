Empolgou? Richarlison, Calvert-Lewin e James brilham em goleada e fazem o Everton sonhar

Equipe do técnico Carlo Ancelotti conta com trio inspirado, bate West Bromwich e segue com 100% na Premier League

Sim, a Premier League só está começando. Mas o está dando motivos para a torcida sonhar. Depois de estrear com vitória pelo placar mínimo contra o , fora de casa, a equipe de teve ótima atuação e goleou o West Bromwich por 5 a 2 neste sábado, no Goodison Park.

Destaque para o trio formado por Calvert-Lewin, Richarlison e James Rodríguez. O inglês fez um hat-trick na partida e é artilheiro isolado do torneio, com quatro gols em duas rodadas. O brasileiro, por sua vez, deu duas assistências e participou da jogada de outros dois tentos. Para completar, o colombiano fez um gol, deu passe para outro e ainda forçou a expulsão de Gibbs no fim do primeiro tempo.

Não faltaram motivos, portanto, para o e o seu inspirado ataque figurarem entre os assuntos mais comentados do Twitter.

James Rodriguez fazendo seu primeiro gol

Hattrick do Calvert-Lewin

Allan e Doucouré entrosados

Participação do Richarlison em 4 gols pic.twitter.com/qXMLO9Vmre — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) September 19, 2020

✔️ 1° gol na Premier League

✔️ 1a assistência na Premier League

✔️ Passe absurdo rompendo a marcação para assistência de Richarlison



James Rodríguez jogou demais 🇨🇴💪 pic.twitter.com/5Wt8DHDkGm — Mundo do Futebol 🌎 (@ofutmundo) September 19, 2020

ESSA DUPLA VAI DAR TRABALHO EIM , ASSISTÊNCIA DE RICHARLISON PARA O PRIMEIRO GOL DE JAMES PELO EVERTON ⚽🔥 pic.twitter.com/kFSNLEXpS9 — O ADM É A 10 E A FAIXA 🔥© (@DRIIBLETORTOFC) September 19, 2020

🤩🇨🇴 ¡Parece que a @jamesdrodriguez le sienta bien la @premierleague!



📊 Sus números vs. @WBA:



⚽ 1 gol

🅰️ 1 asistencia

🔑 3 pases clave

🛠️ 1 gran ocasión creada

☄️ 7/9 balones largos precisos

💪 5/10 duelos ganados

💯 8.7 Nota SofaScore pic.twitter.com/6Vay2g2LcI — SofaScore Latin America (@SofaScoreLA) September 19, 2020

Vale ressaltar também que Calvert-Lewin, com 23 anos e 187 dias, se tornou o mais jovem jogador inglês a anotar três gols pelo Everton em uma partida de Premier League.

1 - Dominic Calvert-Lewin (23y & 187d) is the youngest ever Englishman to score a Premier League hat-trick for Everton. Toffee. pic.twitter.com/bUtso9ZdMY — OptaJoe (@OptaJoe) September 19, 2020

Michael Keane também marcou para o time de Liverpool no duelo, enquanto Diangana e o brasileiro Matheus Pereira fizeram os gols dos visitantes.

O Everton volta a jogar na quarta-feira, contra o Fleetwood, da terceira divisão, pela Inglesa. Na Premier League, o próximo desafio será sábado (26), fora de casa, contra o . Será que a equipe do técnico Carlo Ancelotti vai manter o embalo?