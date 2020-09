James Rodríguez fecha com o Everton: parceria com Ancelotti rendeu seus melhores momentos

Jogador colombiano é a definição perfeita de "homem de confiança" que tanto se fala no futebol e segue Ancelotti no terceiro clube da carreira

O FC anunciou na tarde dessa segunda-feira (07) a contratação em definitivo de James Rodríguez junto ao . O meio-campista colombiano usará a camisa 19 no clube azul de e faz um movimento comum em sua carreira: seguir Carlo Ancelotti. É a terceira vez que o meia chega a um time treinado pelo italiano e é um dos grandes exemplos da expressão "homem de confiança".

Em julho de 2013, Carlo Ancelotti foi anunciado como novo técnico do Real Madrid. Cerca de um ano depois, o meia colombiano era anunciado como novo reforço merengue. E foi sob a batuta de Ancelotti que James teve uma das melhores temporadas da carreira, após uma participação marcante na de 2014.

Na campanha de 2014/15 pelo Real Madrid, James participou de 46 jogos, marcou 17 gols e deu 18 assistências para gol. Após a saída do italiano, em 2015, James começou a perder influência no elenco e seus números caíram.

Ancelotti é o cara para tirar o melhor do James mais uma vez? 😎🇨🇴 pic.twitter.com/ZDTMXFGUhd — Goal (@GoalBR) September 7, 2020

Em julho de 2016, Ancelotti se tornou treinador do de Munique, após a saída de Pep Guardiola. Um ano depois, James desembarcava em Munique a pedido de Ancelotti para jogar no time bávaro. Mais uma vez, sob Ancelotti, conseguiu jogar bem e teve bons números, porém a passagem do italiano no time alemão foi rápida e James continuou sendo aproveitado por Jupp Heynckes e depois por Niko Kovac.

Sempre desprezado por Zidane no Real Madrid, James agora tem uma nova oportunidade de ser protagonista. Em um time sem grandes estrelas, e com um meio de campo em reconstrução, James pode ser um fator de diferença para o clube nove vezes campeão inglês, que busca voltar aos tempos de supremacia no país.

Ao total, sob o comando de Ancelotti, James disputou 51 jogos, marcou 18 gols e deu 19 assistências. Em uma nova liga, em um contexto diferente, o colombiano tem a condição de provar que aquela promessa que ganhou fama mundial em 2014 não é apenas fogo de palha.