A barganha do ano: James Rodríguez foi contratado de graça pelo Everton

Segundo ex-clube do meio-campista, a transferência do Real Madrid não envolveu nenhuma quantia a ser paga pelos ingleses

James Rodríguez já começou a dar resultados no Everton, marcando gol logo em sua estreia pelo clube. Mas a contratação pode ter sido ainda melhor, considerando que o Banfield afirmou que não teve custos.

Depois de seis anos no , sendo dois deles emprestado ao de Munique, James deixou a para e reencontrar com Carlo Ancelotti no Everton. Segundo foi noticiado, a transferência custou € 24 milhões aos cofres ingleses, no entanto, as coisas podem não ter acontecido bem assim.

O Banfield, clube no qual o colombiano jogou antes de ir ao , em 2010, afirmou que, ao ficar sabendo da mudança do meio-campista, foi atrás do valor do qual teria direito sobre as transferências subsequentes do jogador, desde que ele deixou o clube., mas ouviu que o custo foi bem menor do que o relatado.

"Apesar de vários relatos de jornais que indicavam que a transferência tinha sido por um custo significativo - uma situação da qual o Banfield teria se beneficiado com uma porcentagem por ter contribuído para a formação do jogador - descobrimos que não era esse o caso. Infelizmente, devido à natureza da transferência de James Rodríguez do Real Madrid para o , nenhum dinheiro é devido ao Banfield. A transação foi feita sem custos, como se ele fosse um jogador livre", disse o clube, em nota oficial.

Apesar de James ainda ter um ano de contrato válido com o Real, o Banfield foi atrás de órgãos oficiais para tirar a história a limpo, mas foi novamente informado de que não teria direito a receber nenhuma quantia.

"As consultas pertinentes já foram feitas aos dois clubes envolvidos e às organizações correspondentes. Em todos os casos, eles nos confirmaram que o clube não receberá dinheiro como um mecanismo de solidariedade".

James passou dois anos no Banfield, segundo clube de sua carreira, quando tinha apenas 17 anos. Depois o meio campista seguiu para o Porto e, posteriormente, para o Mônaco. Ele defendia o clube vermelho e branco quando foi a sensação da de 2014, realizada no .

Na ocasião a seleção colombiana chegou até as quartas de final, quando perdeu para a seleção da casa. Tamanho foi o destaque do colombiano que ele chegou ao Real Madrid. Sem encantar, foi emprestado ao Bayern de Munique e, agora, se transferiu ao , como uma das grandes contratação da temporada.