Sport x CRB: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Sport e CRB se enfrentam nesta segunda-feira (23), na Ilha do Retiro, a partir das 20h (de Brasília), pela nona rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x CRB DATA Segunda-feira, 23 de maio de 2022 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, PE HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias - SP

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Daniel Luis Marques - SP

Quarto árbitro: Deborah Cecilia Cruz - PE

VAR: Vinicius Furlan - SP

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta segunda-feira, na Ilha do Retiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, o Sport busca assumir a liderança provisória da Série B. Atualmente, o Leão aparece na terceira posição, com 15 pontos. Três a menos que o líder Cruzeiro, que empatou com o Sampaio Corrêa sem gols na última rodada.

Além da ponta, o Sport também deseja seguir com aproveitamento de 100% na Ilha do Retiro.

"O Sport é muito forte em casa com a presença do torcedor. É dessa forma que a gente segue no G-4", disse o técnico Gilmar Dal Pozzo.

Do outro lado, o CRB vem de vitória sobre o Londrina por 1 a 0, e busca emplacar a segunda vitória consecutiva na Segundona e a primeira fora de casa.

Com sete pontos, o time alagoano aparece na zona de rebaixamento, em 19º.

"Acreditamos na força do grupo para darmos a volta por cima na temporada. O elenco tem potencial e já provou isso ao longo da temporada. Temos que ter ritmo forte e muita regularidade para alcançarmos nossas metas na Série B", afirmou Vico.

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Sport registra oito vitórias, contra cinco do CRB, além de oito empates. No último encontro, válido pela semifinal da Copa do Nordeste de 2022, o Leão venceu por 3 a 1.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 1 Sport Série B 14 de maio de 2022 Novorizontino 0 x Sport Série B 18 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Ponte Preta Série B 31 de maio de 2022 19h (de Brasília) Bahia x Sport Série B 8 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 3 x 0 CRB Série B 14 de maio de 2022 CRB 1 x 0 Londrina Série B 19 de maio de 2022

Próximas partidas