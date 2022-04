Brasileirão Série B: Os artilheiros e garçons da temporada 2022

Índice de conteúdos

Artilharia - Campeonato Brasileiro da Série B 2022

A bola rolou na Série B 2022, e com ela a luta não só pelo acesso, mas também pela artilharia e assistências da temporada.

O Cruzeiro, indo para o seu terceiro ano consecutivo na segundona, contratou o artilheiro de 2021, Edu, ex-Brusque, enquanto Grêmio e Vasco se juntam ao clube mineiro na disputa pelo título e primeira divisão.

Artilharia - Campeonato Brasileiro da Série B 2022

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Vitor Jacaré Bahia 2 1 2 Raniel Vasco 1 1 =2 Alex Sandro Brusque 1 1 =2 Arthur Rezende Vila Nova 1 1 Voltar ao topo



Passes para gols - Campeonato Brasileiro da Série B 2022

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Matheus Davó Bahia 1 1 =1 Matheuzinho Vila Nova 1 1

Números atualizados às 14h52 (de Brasília) de 9 de abril de 2022.

Brasileirão Série B 2021: quem foi o artilheiro?

Divulgação/Brusque

O atacante Edu, defendendo o Brusque, terminou como o goleador da Segundona 2021. Na ocasião, o atual jogador do Cruzeiro marcou 17 gols em 33 jogos disputados. Um gol à frente de Léo Gamalho, do Coritiba, e dois à frente de Rafael Navarro, do campeão Botafogo.

Brasileirão Série B 2021: Quem foi o líder em assistências?

Elvis, do Goiás, foi o maior garçom da Série B 2021, com 11 assistências em 36 jogos disputados, enquanto Régis, do Guarani, ficou logo atrás com 10 passes em 29 jogos.

