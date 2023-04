Southampton x Manchester City ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 30ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester City visita o Southampton na tarde deste sábado (8), a partir das 13h30 (de Brasília), no St Mary's Stadium, pela 30ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com sete vitórias consecutivas na temporada, o Manchester City segue na luta para reduzir a diferença para o líder Arsenal. Na vice-liderança, os Citizens, com um jogo a menos, somam 64 pontos, oito a menos que o rival.

Apesar do confronto com o Bayern de Munique no meio da semana, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, o técnico Pep Guardiola deve mandar a campo o que tem de melhor.

Do outro lado, o Southampton, na lanterna do Campeonato Inglês com apenas 23 pontos, vem de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos. Nottingham Forest é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 27.

Em 100 jogos disputados entre as equipes, o Manchester City registra 40 vitórias, contra 33 do Southampton, além de 27 empates. No último encontro, válido pelas quartas de final da Copa da Liga 2022/23, o Southampton venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Stones, Akanji, Dias, Ake; Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Grealish; Álvarez.

Southampton: Bazunu; Walkers-Peters, Bednarek, Caleta-Car, Perraud; Armstrong, Ward-Prowse, Lavia, Elyounoussi; Mara, Walcott.

Desfalques

Manchester City

Phil Foden segue fora.

Southampton

Juan Larios, Tino Livramento e Armel Bella-Kotchap seguem no departamento médico.

Quando é?