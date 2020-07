Sem Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo vai com tudo pela Chuteira dourada

Com mais quatro rodadas a serem disputadas, CR7 pode ultrapassar Robert Lewandowski, do Bayern

A enfim voltou a bater a , após duas derrotas consecutivas – uma delas valendo a taça da . Coisa rara em um país que está prestes a ver, pela nona temporada seguida, a Velha Senhora ficar com o título nacional. Parece uma questão de tempo para os alvinegros sacramentarem mais um Scudetto. O triunfo sobre os romanos, contudo, reascendeu também disputas individuais para Cristiano Ronaldo, autor dos gols bianconeri.

Ao converter o seu 12º pênalti nesta , e depois ao completar a jogada de Paulo Dybala, o craque português chegou a ultrapassar Ciro Immobile na artilharia do Campeonato Italiano antes de o jogador da Lazio, também da marca da cal, deixar a disputa igualada. Ambos contam com 30 tentos cada e têm mais quatro rodadas para seguirem nesta corrida.

O duelo já traz marcas individuais importantes tanto para Immobile quanto para Cristiano.

CR7 e Immobile - sorrisos em meio à disputa pela artilharia (Foto: Getty Images)

O goleador da Lazio tornou-se apenas o quinto italiano a marcar 30 gols em uma única campanha de Serie A, se igualando ao mítico Giuseppe Meazza (1929-30), Felice Borel (1933-34), Antonio Angelillo (1958-59) e Luca Toni (2005-06).

Já CR7 passou a ser o atleta que mais rapidamente alcançou os 50 gols no total de participação no Campeonato Italiano, considerando os estreantes desde 1994-95. O camisa 7 também fez história ao ser o primeiro – e único até aqui – a marcar pelo menos 50 gols nos campeonatos inglês, espanhol e italiano. Se balançar as redes mais uma vez, CR7 iguala Felice Borel como maior goleador da Juventus em uma única campanha de Serie A. Mas o madeirense mira muito mais do que apenas um gol.

Isso porque, assim como Immobile, Cristiano Ronaldo também encostou em Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, na corrida pela Chuteira de Ouro – que premia o maior goleador dentre os certames nacionais europeus. O polonês acumulou 34 tentos na campanha do título alemão de sua equipe.

Lewandowski terminou a com 34 gols pelo (Foto: Getty Images)

Evidente que a prioridade é garantir logo o Scudetto para a Juventus, antes de voltar o foco para a disputa da . Mas todos sabem o quanto CR7 é obcecado por marcas individuais, especialmente em uma temporada sem a entrega da tradicional Bola de Ouro, célebre premiação da revista France Football que não terá vencedor relativo a atual campanha por causa das paralizações motivadas pela pandemia da Covid-19.

Ainda que tenhamos o prêmio The Best, da FIFA, a ausência da Bola de Ouro pode acabar dando mais holofotes para a Chuteira de Ouro. E se levarmos em conta a média de gols por partida de Cristiano Ronaldo neste Campeonato Italiano, é possível imaginá-lo alcançando Lewandowski. O português faz aproximadamente um gol por 90 minutos, de acordo com a Opta Sports (Immobile tem média de 0.9). Aparentemente as disputas individuais de artilheiros irão seguir até o fim.