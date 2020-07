Serie A: o que a Juventus precisa para ser campeã?

Veja as contas para mais um título da Velha Senhora, que pode ser eneacampeã no Campeonato Italiano 2019/20!

Depois de três tropeços, a Juventus voltou a vencer no Campeonato Italiano e está a poucos passos de se consagrar campeã mais uma vez. No melhor dos cenários, Cristiano Ronaldo e companhia podem levantar a taça já na próxima rodada, na quinta-feira (23), contra a .

Ao fim da 34ª rodada, com mais 12 pontos a serem disputados, quatro times seguem com chances matemáticas de título: , , e , sendo que a Velha Senhora está em vantagem na disputa, com oito pontos de vantagem sobre a Inter, segunda colocada.

Depois de vencer a Lazio por 2 a 1 nesta segunda-feira (20), a Juve pode ser campeã se fizer só mais um ponto, dependendo de outros resultados, ou quatro para ser campeã por conta própria.

O que falta para a Juventus ser campeã no Italiano?

Em um cenário extremamente otimista - e improvável -, a Juve pode ser campeã já na quinta-feira (23), só empatando com a Udinese, fora de casa. Para isso, ao somar um ponto, a Velha Senhora precisaria de uma combinação de resultados envolvendo os seus quatro concorrentes:

Inter perder da , fora de casa

Atalanta no máximo empatar com o ,em casa

Lazio no máximo empatar com , em casa

Com isso, a Inter poderia chegar aos mesmos 81 pontos da Juve, mas ficaria atrás nos critérios de desempate, já que perde no confronto direto, e o mesmo vale para a Atalanta.

A Lazio, entre as três, é a única que venceria da Velha Senhora no confronto direto mas, se empatar, não alcança em número de pontos.

Se perder para a Udinese, a Juve precisa que todas as outras três equipes também percam os seus jogos e, ainda assim, só eliminaria a Lazio na concorrência.

Para ser campeã sem depender de ninguém além de si mesma, a Juve só precisa de mais quatro pontos. Ou seja, mais uma vitória e um empate, para ser campeã antecipada - ou quatro empates para deixar a decisão para a última rodada. Desta forma, mesmo que a combinação não seja favorável na próxima rodada, o troféu pode ser levantado na seguinte, contra a , em casa, no domingo (26).

Quais são os próximos jogos da Juventus?

Data Jogo Casa ou fora 23/07 (às 14h30) Udinese x Juventus fora 26/07 (às 16h45) Juventus x Sampdoria casa 29/07 (às 16h45) Cagliari x Juventus fora 02/08 (horário a definir) Juventus x casa

Veja a tabela de classificação da Serie A Italiana