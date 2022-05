São Paulo x Ceará: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

Jogo da oitava rodada acontece às 19h (de Brasília); confira o serviço da partida deste sábado (28)

O São Paulo recebe o Ceará na noite deste sábado (28), às 19h (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, sete meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão da última temporada. Na ocasião, as equipes empataram em 1 a 1.

Classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o São Paulo busca se manter no G-4 do Brasileirão. Atualmente, o Tricolor soma 12 pontos.

Já o Ceará, embalado com a classificação histórica às oitavas da SulA, volta as atenções para a Série Aem busca da recuperação. No momento, é o vice-lanterna, com cinco pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Morumbi, o São Paulo terá os seus principais jogadores em campo. No meio da semana, o técnico Rogério Ceni poupou a maioria de seus titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Ayacucho.

Os desfalques certos são: Andrés Colorado, Nikão e Gabriel Sara, lesionados, além de Talles Costa, que sofreu uma entorse no tornozelo no meio da semana.

Do outro lado, o Ceará terá apenas uma ausência confirmada. Richard, expulso no empate sem gols com o Santos na última rodada, cumprirá suspensão automática.

Possível escalação do São Paulo: Jandrei, Rafinha (Igor Vinícius), Diego Costa, Arboleda e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Patrick; Luciano e Calleri.

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba (Michel Macedo), Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Richardson, Rodrigo Lindoso e Lima; Erick, Mendoza e Vina.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Andrés Colorado, Nikão, Talles Costa e Gabriel Sara: lesionados

CEARÁ:

Richard: suspenso (cartão vermelho)

ARBITRAGEM

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Luanderson Lima (BA)

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro - (SP)

VAR: Pablo Ramon Goncalves (RN)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre São Paulo e Ceará será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (28). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.