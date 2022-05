Oitavas de final da Sul-Americana 2022: classificados, sorteio, datas, jogos e mais

A fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022 está cehgando ao fim e, com isso, o tão esperado mata-mata vai se aproximando. Os torcedores espalhados pelo continente estão ansisos pela definição dos classificados às oitavas de final.

Apenas um time vai sair vivo de cada um dos oito grupos da Sul-Americana, que ainda terá a chegada de mais oito vindos da Libertadores - os terceiros colcoados de cada grupo. Assim, apenas 16 equipes estarão vivas para a primeira fase de mata-mata.

Confira, abaixo, mais informações da primeira etapa do mata-mata da Sul-Americana 2022.

Quais são os times classificados para o mata-mata da Sul-Americana 2022?

Divulgação Conmebol

As oitavas de final da Sul-Americana reúnem o primeiro colocado de cada um dos grupos da competição, além do terceiro colocado de cada grupo da Libertadores.

Por enquanto, apenas um time está classificado:

São Paulo (primeiro colocado do Grupo D)

Quando será e como funciona o sorteio dos jogos das oitavas de final da Sul-Americana 2022?

Assim como acontece na Libertadores, os confrontos do mata-mata da Sul-Americana serão definidos por meio de um sorteio quando acabar a disputa da fase de grupos. Neste momento, todos o chaveamento de jogos até a grande final será definido pela Conmebol.

O sorteio divide os times em dois potes, sendo um deles com os times vencedores dos grupos da Sul-Americana, e o outro com os times que chegam da Libertadores. Assim, os primeiros colcoados necessariamnete enfrentam um ex-Liberta.

O sorteio está marcado para o dia 27 de maio, às 13h (de Brasília), na sede da entidade, em Assunção (Paraguai). Os jogos da próxima fase serão nas semanas de 29 de junho e 6 de julho.

Quando acontecem os jogos do mata-mata da Sul-Americana 2022?

A Conmebol divulgou uma calendário com as datas previstas para cada fase da Sul-Americana, até a grande final. De acordo com ele, os jogos de ida da Sul-Americana devem acontecer entre os dias 28, 29 e 30 de junho, enquanto os duelos da volta nos dias 5, 6 e 7 de julho.

Oitavas de final

28 a 30 de junho - ida

5 a 7 de julho - volta

Quartas de final

2 a 4 de agosto - ida

9 a 11 de agosto - volta

Semifinal

31 de agosto a 1 de setembro - ida

7 a 8 de setembro - volta

Final

1 de outubro

Quando e onde será disputada a final da Sul-Americana 2022?

O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal, será o palco da grande final da Copa Sul-Americana de 2022. A Conmebol divulgou ainda uma possível data para acontecer o duelo, no dia 1 de outubro, embora não tenha confirmado de forma oficial.

Com capacidade para mais de 70 mil pessoas, a expectativa é que até a data da final seja possível o estádio receber 100% da capacidade para a decisão.

Onde assistir aos jogos das oitavas de final da Sul-Americana 2022?

Assim como os jogos da fase de grupos, o mata-mata da Sul-Americana terá todos os jogos transmitidos na Conmebol TV, na TV fechada.

Para acessar e assinar o canal, é necessário a contratação do serviço através de sua empresa de TV à cabo, como Claro TV e SKY, por exemplo, onde os valores acabam variando de R$ 19,90 (apenas SKY) até R$ 29,90 (nas duas televisões por assinatura citadas).