São Paulo se reúne com Ceni e elenco e busca paz após briga com Marcos Paulo

Diretoria se reuniu com treinador e elenco nesta quinta-feira (16) e tentou contornar o problema entre as partes

A diretoria do São Paulo colocou panos quentes no episódio envolvendo Rogério Ceni e Marcos Paulo, ocorrido nessa quarta-feira (15), no CT da Barra Funda. Em reunião nesta tarde no centro de treinamentos, ficou definido que o técnico seguirá à frente do clube, e o atacante não será dispensado, como soube a GOAL.

O treinador conta com o respaldo da diretoria, mesmo que tenha cometido excessos na condução do caso envolvendo as publicações curtidas por Marcos Paulo após a eliminação do São Paulo para o Água Santa, na última segunda-feira (13), pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Marcos Paulo também não será dispensado. Ele já havia pedido desculpas à diretoria são-paulina e tentou se explicar ao ser confrontado por Rogério Ceni. Mesmo com a decisão da cúpula de mantê-lo no elenco, o próprio jogador não descarta uma saída no mercado da bola. Ele cogita a rescisão contratual para jogar por outro clube — ainda não foram enviadas propostas ao estafe do atleta.

Marcos Paulo São Paulo

O atacante de 22 anos, inclusive, participou normalmente da atividade ocorrida na tarde desta quinta-feira no CT da Barra Funda.

Nessa quarta-feira, ao cobrar explicações de Marcos Paulo sobre uma publicação nas redes sociais, Rogério Ceni se exaltou no CT da Barra Funda. Os demais jogadores do elenco foram à diretoria para se queixar da atitude do técnico. A conversa foi considerada ríspida e exagera por parte do treinador.

Emprestado pelo Atlético de Madrid, da Espanha, até dezembro de 2023, Marcos Paulo não tem recebido chances com a camiseta do São Paulo na atual temporada. O atacante fez cinco partidas em 2023, somando 76 minutos apenas. Ele tem opção de compra fixada em € 3 milhões (R$ 16,8 milhões na cotação atual).