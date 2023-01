São Paulo pode comprar Marcos Paulo por €3 milhões e Pedrinho por €4 milhões

Emprestados até dezembro de 2023, atacantes têm opções de compra nos contratos. Clube só paga salários da dupla em acordos

O São Paulo colocou opções de compra nos contratos de Marcos Paulo, cedido pelo Atlético de Madrid, e Pedrinho, emprestado pelo Lokomotiv Moscou. O clube terá que gastar 7 milhões de euros (R$ 39,5 milhões na cotação atual) se quiser ficar com a dupla em definitivo no Morumbi.

Ambos estão emprestados ao Tricolor paulista até dezembro de 2023. Marcos Paulo tem opção de compra avaliada em 3 milhões de euros (R$ 17 milhões), e Pedrinho pode ser adquirido por 4 milhões de euros (R$ 22,5 milhões). A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela GOAL.

Os valores podem ser pagos de forma parcelada, mas ainda não há qualquer tipo de definição sobre o futuro da dupla. O São Paulo só deve avaliar possíveis investimentos no decorrer da temporada. Eles serão analisados por diretoria e comissão técnica antes de qualquer negociação para a permanência em definitivo.

O Tricolor paulista acertou a chegada da dupla ao Morumbi durante o mercado da bola a pedido de Rogério Ceni. O técnico gostaria de contar com atletas que atuam pelos lados do gramado no setor ofensivo.

Nos dois casos, o São Paulo não teve que desembolsar qualquer valor para contratá-los. Marcos Paulo e Pedrinho terão apenas os salários pagos pelo clube. A dupla se adequou à realidade financeira do Morumbi antes da assinatura do contrato.

Em 2022/23, Marcos Paulo estava emprestado ao Mirandés, da segunda divisão espanhola. O atacante de 21 anos fez 15 partidas pela equipe, com dois gols marcados e duas assistências.

Contratado pelo Lokomotiv Moscou em setembro do ano passado, Pedrinho fez apenas nove jogos pelo time russo. No período, marcou em quatro oportunidades e não deu assistências.