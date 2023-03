Rogério Ceni vira alvo de reclamação do elenco, mas é bancado pela diretoria no São Paulo

Postura do técnico em problema com Marcos Paulo irritou elenco são-paulino, que cobrou a diretoria; atacante pode deixar o Morumbi

Rogério Ceni entrou em rota de colisão com o elenco do São Paulo no treinamento da tarde dessa quarta-feira (16). A postura do técnico ao cobrar explicação de Marcos Paulo sobre o ocorrido fora das quartro linhas irritou o plantel, que foi à diretoria para se queixar do caso. A cúpula, no entanto, informou ao grupo que não pretende fazer uma troca no comando técnico neste momento, como soube a GOAL.

A informação sobre o incômodo do elenco foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela reportagem. O grupo se dirigiu ao executivo Rui Costa com o intuito de se queixar do episódio.

A equipe da GOAL consultou mais de uma fonte para explicar o que houve. Nessa quarta-feira, após a reapresentação do elenco no CT da Barra Funda, o treinador demonstrou incômodo com as curtidas de Marcos Paulo em publicações com críticas ao trabalho no banco de reservas.

Visivelmente irritado, ele confrontou o jogador, que não demonstrou qualquer resistência. Acuado, o atleta apenas gesticulou de forma positiva e voltou a se desculpar sobre o caso, o que já havia feito em uma reunião com dirigentes. O atacante de 22 anos ficou bastante abatido, mas não deixou de participar das atividades no local. O imbróglio transformou Rogério Ceni em alvo dos jogadores, especialmente dos líderes do elenco.

Um grupo se dirigiu à sala de Rui Costa no CT da Barra Funda com o intuito de cobrar o que foi feito pelo treinador. O trato com o plantel é motivo de reclamação do grupo desde a temporada passada.

Depois do problema dessa quarta-feira, o estafe de Marcos Paulo procurou a diretoria do São Paulo para entender o que será feito com o treinador — o jogador entende que não há clima para trabalhar ao lado do comandante. No telefonema, a diretoria informou que Ceni conta com respaldo e não deveria sair. Assim como a conversa com o elenco, a ligação telefônica ocorreu nessa quarta-feira.

Diante da dificuldade para lidar com o técnico, Marcos Paulo estuda uma saída do São Paulo. Emprestado pelo Atlético de Madrid, da Espanha, até dezembro de 2023, ele conversa para rescindir o vínculo. Ainda não há proposta para que ele defenda outra equipe — Santos e Vasco foram especulados, mas ainda não fizeram contato.

Marcos Paulo não tem recebido chances com a camiseta do São Paulo na atual temporada. O atacante fez cinco partidas em 2023, somando 76 minutos apenas. Contratado por empréstimo do Atlético de Madrid, ele tem opção de compra fixada em € 3 milhões (R$ 16,8 milhões na cotação atual).