São Paulo x Bahia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (30), pela 17ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Bahia se enfrentam na manhã deste domingo (30), a partir das 11h (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Depois da derrota para o Corinthians por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Brigando pelo G-4, com 25 pontos, o Tricolor Paulista busca voltar a vencer.

No confronto, o técnico Dorival Júnior, que está suspenso, será substituído pelo auxiliar Lucas Silvestre. Além disso, David e Juan entrarão nos lugares de Luciano e Calleri, respectivamente.

Do outro lado, o Bahia está na zona de rebaixamento, com apenas 14 pontos conquistados. Nos últimos cinco jogos disputados, foram três derrotas e dois empates. Ratão e Adriel estão regularizados e à disposição do técnico Renato Paiva.

Em 47 partidas realizadas, o São Paulo obteve 17 triunfos, enquanto o Bahia conquistou 16 vitórias, além de 14 empates. No mais recente confronto válido pelo Brasileirão de 2021, o Bahia saiu vitorioso por um placar de 1 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Michel Araújo; Juan e David (Pato ou Erison). Técnico: Lucas Silvestre (auxliar).

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Ryan; Rezende, Thaciano, Nicolás Acevedo, Cauly; Ademir e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

São Paulo

Dorival Junior, Luciano e Calleri, suspensos, estão fora. Galoppo e Gabriel Neves seguem no departamento médico.

Bahia

Kayky, lesionado, Biel e Danilo Fernandes, em transição física, são desfalques.

Quando é?