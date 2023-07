Por que Jonathan Calleri e Luciano desfalcam o São Paulo contra o Bahia?

Dupla cumprirá suspensão automática no duelo da 17ª rodada do Brasileirão

Após a derrota no clássico contra o Corinthians no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo volta as suas atenções para o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor entra em campo no próximo domingo (29), às 11h (de Brasília), contra o Bahia, no Morumbi, e não poderá contar com os seus dois artilheiros na competição: Calleri e Luciano.

O argentino Calleri, artilheiro da equipe no Brasileirão com seis gols marcados, foi substituído no primeiro tempo da derrota contra o Corinthians na última terça-feira (25) sentindo dores. Porém, o atacante já seria desfalque na partida contra o Bahia, já que tomou o seu terceiro cartão amarelo na derrota para o Cuiabá.

Assim como Calleri, o vice-artilheiro da equipe (quatro gols) Luciano também desfalcará o São Paulo por suspensão. O jogador levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Cuiabá por reclamação quando ainda estava no banco de reservas, e cumprirá suspensão automática na partida contra o Bahia.

A equipe comandada por Dorival Júnior, que também cumprirá suspensão neste domingo, busca manter o seu bom retrospecto jogando no Morumbi. O Tricolor tem a segunda melhor campanha do Brasileirão jogando em casa, com sete vitórias e apenas uma derrota, ficando atrás apenas do líder Botafogo como mandante.