São Paulo x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Tricolor volta a campo nesta quarta-feira (21), no Morumbi; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (21), a partir das 19h (de Brasília), no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Após sofrer duas derrotas seguidas no Brasileirão para o Grêmio e o Palmeiras, o São Paulo ocupa atualmente a oitava posição, com 15 pontos. Essa pontuação deixa o Tricolor três pontos atrás do Atlético-MG, que fecha o G-4.

Do outro lado, o Athletico-PR, em sétimo lugar, com 16 pontos, vem de vitória sobre o Botafogo por 1 a 0 e um empate em 2 a 2 contra o América-MG. A equipe entrará em campo sob o comando do auxiliar Wesley Carvalho, devido à repentina saída de Luiz Felipe Scolari para assumir o cargo de treinador no Atlético-MG, o que resultou na demissão de Paulo Turra na última semana.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico entre as equipes. Em 67 jogos disputados, o São Paulo soma 23 vitórias, contra 21 do Athletico-PR, além de 23 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Furacão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha, Diego Costa (Alan Franco), Beraldo e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Alisson; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Jr.

Athletico-PR: Bento; Madson, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura, Erick, Alex Santana e Christian; Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho.

Desfalques

São Paulo

Arboleda está com a seleção do Equador, enquanto Pablo Maia e Michel Araújo vão cumprir suspensão.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?