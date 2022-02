Santos x Ituano: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paulista 2022

Santos e Ituano se enfrentam neste domingo (13), na Vila Belmiro, a partir das 16h (de Brasília), pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, e Paulistão Play, no streaming, no Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Ituano DATA Domingo, 13 de fevereiro de 2022 LOCAL Vila Belmiro - Santos, São Paulo HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record, na TV aberta, o Paulistão Play, no streaming, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo (13), na Vila Belmiro.

MAIS INFORMAÇÕES

O Santos, que está no Grupo D do Campeonato Paulista, vem de um empate sobre o São Bernardo. A equipe conquistou apenas sete pontos em cinco jogos, tendo apenas uma vitória.

Pela primeira vez, Fabio Carille, técnico do Santos, foi vaiado pela torcida santista na Vila Belmiro. O treinador, por sua vez, sofre uma forte pressão por resultados melhores nos últimos jogos.

Depois da partida, o treinador disse: "Temos oscilado demais. Contra o Corinthians não faz um primeiro tempo tão bom, faz um segundo tempo melhor. Contra o Guarani faz um primeiro tempo bom, um segundo tempo ruim. Hoje inicia bem e depois não mantém. Não é a parte física, se não contra o Corinthians não tinha ido buscar no segundo tempo."

"Temos nos perdido, sim. Temos que reconhecer, ter humildade. Não só eu, na parte tática, como os atletas individualmente. Precisamos trabalhar mais para melhorar", completou o treinador.

Do outro lado, o Ituano, que está no Grupo B, conquistou oito pontos em cinco jogos, tendo somado duas vitórias.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 1 Santos Campeonato Paulista 6 de fevereiro de 2022 Santos 1 x 1 São Bernardo Campeonato Paulista 10 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mirassol x Santos Campeonato Paulista 17 de fevereiro de 2022 11h (de Brasília) Santos x São Paulo Campeonato Paulista 20 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília)

ITUANO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 2 x 3 Corinthians Campeonato Paulista 6 de fevereiro de 2022 Água Santa 2 x 2 Ituano Campeonato Paulista 9 de fevereiro de 2022

Próximas partidas