Qual o número da Record em Sky, Net/Claro, Vivo e demais operadoras?

A programação de futebol no Brasil está de volta com as competições estaduais. Agora, os torcedores terão a oportunidade de acompanhar os duelos dos Campeonato Paulista e Carioca na Record, na TV aberta.

A emissora está, agora, de volta com as transmissões de jogos de futebol. Até o momento, o canal fechou acordos para transmitir 16 jogos do Campeonato Paulista até 2025. Ainda no Paulistão, a emissora terá Márcio Canuto como um "repórter torcida" nas arquibancadas.

Dessa forma, a emissora transmitirá, também, os principais jogos do Campeonato Carioca, que tem Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo entre os times na disputa pelo título. Vale lembrar que as transmissões acontecem aos domingos, às 16h (de Brasília) e quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Depois da primeira vitória, o Palmeiras quer mais três pontos, mas a Ponte Preta promete fazer jogo duro. Não perca mais uma partida pelo Paulistão 2022 nesta quarta-feira (26), às 21h30, na #RecordTV #FutebolNaRecord #PaulistãoNaRecord pic.twitter.com/YlMfnGQFz0 — Esporte Record (@esporterecord) January 26, 2022

Além disso, o torcedor pode acompanhar todos os duelos que o canal transmitir no Play Plus, no streaming.

Dessa forma, a GOAL te mostra como sintonizar e quais jogos serão transmitidos pelo canal.

Record - Qual o número do canal em cada operadora?

Por cabo:

Claro/NET TV: 21 (521 no HD)

VIVO TV: 16 (516 no HD)

TV ALPHAVILLE: 318 (18 no HD)

Por satélite:

SKY: 07 (407 no HD)

CLARO TV: 21 (521 no HD)

VIVO TV HD: 221 (Intelsat 34) e 223 (Satélite Amazonas 4A)

OI TV: 13

BluTV: 246 no HD

Record - Programação de jogos de futebol