Paulistão 2022: Datas, times, grupos e mais do estadual

Os preparativos para o Campeonato Paulista 2022 já começaram. O calendário já está desenhado e os grupos foram sorteados para um dos maiores estaduais do país, que começa já em janeiro.

Mantendo o mesmo regulamento dos anos anteriores e a participação do VAR confirmada, a Federação Paulista de Futebol já está se preparando para o Paulistão 2022, com 16 equipes, que foram divididas em quatro grupos para a disputa da primeira fase. Depois disso, é mata-mata.

Veja tudo sobre o Paulistão 2022!

Quais times participam e quais são os grupos do Paulistão 2022?

Ao todo, 16 times vão disputar a primeira fase do Paulistão, sendo que apenas oito se classificam para as fases de mata-mata. Os times são os mesmos da edição anterior, à exceção de São Caetano e São Bento que foram rebaixados à Série A2 - para 2022 eles serão substituídos por São Bernardo e Água Santa, que garantiram acesso para a elite.

Para a primeira fase, estes 16 times foram divididos em quatro grupos por meio de um sorteio.

Grupo A

Corinthians

Inter de Limeira

Guarani

Água Santa

Grupo B

São Paulo

Ferroviária

Novorizontino

São Bernardo

Grupo C

Palmeiras

Mirassol

Ituano

Botafogo

Grupo D

Santos

Red Bull Bragantino

Ponte Preta

Santo André

Neste primeiro momento, os quatro grandes do estado foram colocados como cabeças de chave e, então, se enfrentam na fase inicial. Segundo o regulamento, os times enfrentam apenas equipes de outro grupos na primeira fase, totalizando 12 rodadas.

Quando começa e termina o Paulistão 2022?

De acordo com a programação divulgada pela Federação Paulista, o Paulistão 2022 está previsto para começar no dia 26 janeiro, uma quarta-feira.

Ainda de acordo com a programação, a grande final deve ser no dia 3 de abril, um domingo.

Onde assistir ao Paulistão 2022?

Da última edição para a de 2022 houve uma grande mudança nos direitos de transmissão do Campeonato Paulista: o Grupo Globo não é mais a detentora em nenhuma de suas emissoras.

A partir de 2022, o Paulistão poderá ser acompanhado ao vivo pela Record TV (TV aberta) com transmissão simultânea no Play Plus, no canal oficial do Paulistão no YouTube, nas plataformas HBO Max e Estádio TNT Sports, e no aplicativo Paulistão Play. Segundo a FPF, ainda existem negociações em andamentos com outros players.