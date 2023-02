Santos segura anúncio de Lucas Lima e avalia colombiano Daniel Ruíz

Clube segura anúncio de Lucas Lima por protesto da torcida e estuda investimento em joia colombiana. Uma contratação não impedirá a outra

O Santos tem tudo certo para anunciar a contratação de Lucas Lima, de 32 anos, em um acordo por produtividade. Os protestos da torcida, no entanto, fizeram o clube segurar a confirmação do negócio. Em meio à situação, o clube avalia outro atleta para o elenco: o colombiano Daniel Ruiz. A informação sobre o estrangeiro de 21 anos foi inicialmente divulgada pela imprensa da Colômbia e confirmada pela GOAL. A busca pelo gringo não impedirá a contratação do brasileiro.

A insatisfação da torcida é pela forma como Lucas Lima deixou a Vila Belmiro para assinar com o Palmeiras, em 2018. Depois de quatro temporadas, ele comunicou ao Santos que não renovaria o vínculo, que se encerrou em 31 de dezembro de 2017, e firmou pré-contrato com o Palmeiras.

A ida para um dos rivais do estado incomodou a torcida do Santos, que não quer a volta do torcedor. Quando a informação sobre o retorno se tornou pública, santistas fizeram protestos contra a volta do meia-atacante ao CT Rei Pelé.

Diante da insatisfação, a diretoria optou por segurar o anúncio do jogador. Lucas Lima já realizou exames médicos e tem tudo certo para assinar um contrato de produtividade com duração de três meses. O clube tem até o dia 10 de fevereiro para inscrevê-lo na primeira fase do Paulistão 2023.

Getty Images

Em meio à dificuldade com a situação de Lucas Lima, que estava à procura de um clube na elite do futebol brasileiro, o Santos estuda a possibilidade de apresentar uma proposta ao Millonarios, da Colômbia, pela contratação de Daniel Ruiz.

O meio-campista de 21 anos tem contrato com o clube colombiano até 31 de dezembro de 2024 e está disposto a jogar no futebol brasileiro. O Millonarios, no entanto, exige cerca de US$ 4 milhões (R$ 20,7 milhões na cotação atual) para liberá-lo no mercado da bola.

Com dificuldade financeira — o Santos chegou a dar um calote no Krasnodar —, o clube não gostaria de se comprometer com um valor tão elevado neste momento. A diretoria santista busca alternativas mais baratas na janela de transferências.

Daniel Ruiz esteve presente em 57 partidas do Millonarios na temporada passada, com nove gols marcados e cinco assistências. Ele foi um dos destaques do time colombiano na eliminação do Fluminense na segunda fase da Copa Libertadores 2022. Nesta temporada, ele fez a estreia pela seleção colombiana, diante dos Estados Unidos, em 29 de janeiro de 2023.