Santos descumpre acordo de dívida por Cueva junto ao Krasnodar

Clube parcelou débito em junho de 2021, mas deve ao menos quatro parcelas para os russos. Justificativa é o bloqueio integral da venda de Kaiky

O Santos não cumpriu o acordo com o Krasnodar, da Rússia, para o pagamento da dívida pela compra de Christián Cueva, ocorrida em 2020, como soube a GOAL com três fontes distintas.

Em junho de 2021, o presidente Andrés Rueda costurou negócio com o clube para pagamento do débito de US$ 7 milhões (R$ 35 milhões à época). A quantia deve ser quitada até dezembro de 2023. O montante foi pago parcialmente, mas há quatro parcelas atrasadas com os russos — o valor do débito não é confirmado pelo clube.

A reportagem apurou que a dívida seria paga com a quantia da venda do zagueiro Kaiky ao Almería, da Espanha. No entanto, o valor integral da transferência do atleta — 4,5 milhões de euros — foi retido pelo Fisco Espanhol, e o clube não cumpriu o compromisso.

Após os atrasos recentes, o Santos mantém conversas com o Krasnodar, da Rússia, e tenta uma solução para o pagamento pela contratação do peruano Christian Cueva. As tratativas são feitas diretamente pelo mandatário santista, Andrés Rueda.

Os paulistas, inclusive, se justificaram com a situação envolvendo o bloqueio do dinheiro referente à venda de Kaiky. Os russos, contudo, seguem cobrando o Santos pelo pagamento do valor.

Em que pese o problema, o Santos tenta uma solução até fevereiro. O clube tenta receber uma compensação financeira do Pachuca, do México, por causa da ida do peruano para o time da América do Norte, em 2020. A FIFA deu parecer favorável ao Peixe no primeiro julgamento, e o TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) julgará o caso em última instância no próximo mês.

Agora, o Santos aguarda o julgamento do TAS sobre a dívida de Cueva para tentar repassar o possível crédito que terá com o Pachuca para o Krasnodar. A situação ainda demanda a confirmação da data do julgamento.

Christian Cueva chegou ao Santos em 2019 a pedido do técnico Jorge Sampaoli. À época, a contratação foi empréstimo gratuito, mas com obrigação de compra de US$ 7 milhões. Maior investimento do clube naquele momento, o atacante não rendeu na Vila Belmiro e disputou apenas 16 partidas com as cores da equipe.

Em 2020, quando o Santos teria que efetuar o pagamento do atleta, ele quebrou o contrato de forma uniltateral e decidiu se transferir para o Pachuca. O Peixe agora tenta uma compensação financeira por meio do tribunal da FIFA.