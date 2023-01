Santos encaminha contratação de Lucas Lima por produtividade

Jogador foi oferecido ao Santos pelo pai de Neymar e está perto de um acordo para voltar à Vila Belmiro

O Santos está perto de acertar a volta de Lucas Lima no mercado da bola. A negociação é conduzida pelo pai de Neymar — o empresário é o responsável por conversar com a diretoria santista. A informação sobre o possível acordo foi publicada pelo jornalista Ademir Quintino e confirmada pela GOAL.

O meio-campista de 32 anos teve o nome avalizado pelo diretor de futebol Paulo Roberto Falcão e está interessado em retornar à Vila Belmiro, onde teve contrato entre 2014 e 2017. Ele foi oferecido ao clube pelo agente, Neymar pai. O estafe já havia conversado com outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, conforme adiantado pela reportagem.

A negociação é para que Lucas Lima tenha um contrato de produtividade na Vila Belmiro — ele pleiteia receber R$ 100 mil por mês fixo mais os valores por protudividade, que vão variar conforme a utilização do atleta pelo técnico Odair Hellmann.

O Santos optou por contratar Lucas Lima devido à dificuldade para buscar reforços no mercado da bola. O clube tentou alguns nomes durante a janela de transferências, mas escutou respostas negativas.

A diretoria ainda colheu informações sobre a passagem do meio-campista no Fortaleza. O atleta defendeu as cores do time cearense entre 2021 e 2022. Embora tenha sido bem referendado, não teve o contrato renovado pelo clube — ele estava fora dos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda.