Livre no mercado, Lucas Lima busca clube na Série A em 2023

Meia-atacante ficou livre do compromisso com o Palmeiras em dezembro do ano passado e está à procura de time na elite do futebol nacional

Lucas Lima está à procura de um clube para disputar o Brasileirão 2023. Livre no mercado da bola desde o fim do contrato com o Palmeiras, ele encontra dificuldades para achar uma equipe nesta janela de transferências, como soube a GOAL.

A busca do meio-campista por um novo clube é conduzida por dois agentes: André Cury e Neymar pai são os responsáveis por conversar com potenciais destinos do atleta de 32 anos.

Lucas Lima tinha contrato com o Palmeiras até dezembro de 2022. O meio-campista, no entanto, não teve o vínculo renovado com os paulistas. Ele atuou, no último ano de compromisso, emprestado ao Fortaleza. Os cearenses também não quiseram mantê-lo em definitivo.

Com o futuro indefinido, o meio-campista segue à procura de um clube para a atual temporada. O desejo é que haja uma decisão até o fim de janeiro.

Em 2022, Lucas Lima fez 51 partidas pelo Fortaleza, somando 3.134 minutos em campo. No período, não marcou gols e deu quatro assistências.