Santos vê pressão para saída de Ângelo aumentar; Flamengo vai insistir

Paulistas recusaram a primeira oferta dos cariocas, mas estão dispostos a negociá-lo no mercado da bola

O Santos vê a pressão para a saída de Ângelo aumentar no mercado da bola — o próprio jogador é favorável a uma transferência nesta janela. O Flamengo pretende insistir na contratação do garoto de 18 anos, como soube a GOAL. O técnico Vítor Pereira gosta do nome e quer tê-lo à disposição no Ninho do Urubu.

A crise financeira vivida na Vila Belmiro é o que obriga a diretoria a pensar na saída do atacante. O clube, a princípio, queria algo perto de €20 milhões (R$ 110,36 milhões na cotação atual) pela totalidade dos direitos econômicos, mas está disposto a mudar os moldes e negociar um percentual menor por um valor inferior.

Hoje, o Santos fala em embolsar cerca de €15 milhões (R$ 82,77 milhões) por uma fatia do jogador — o clube deseja manter um percentual do garoto após as tratativas. Os paulistas detêm 100% dos direitos econômicos do jogador e querem receber em uma futura venda.

Nos bastidores da Vila Belmiro, estão dispostos a conversar com clubes do Brasil ou do exterior, nos países em que ainda é possível registrar jogadores — Turquia, Emirados Árabes Unidos, Suíça, Rússia, China, Ucrânia e Japão são alguns exemplos.

No futebol nacional, o Flamengo é o principal interessado. Não à toa já apresentou uma proposta e ouviu resposta negativa do Santos. Os cariocas estão dispostos a pagar entre €8 milhões (R$ 44,15 milhões) e €10 milhões (R$ 55,18 milhões) pela contratação do jogador.

A busca do Rubro-Negro conta com o aval de Vítor Pereira. O português deseja mais um nome para o setor ofensivo e aprova a possível chegada de ângelo ao Ninho do Urubu no mercado da bola.

O Flamengo já havia tentado a contratação de Ângelo nas divisões de base. Tratado como uma grande promessa na Vila Belmiro, o jovem sempre foi muito blindado. O atual vínculo, que se encerra em 10 de dezembro de 2024, tem indenização de R$ 240 milhões no Brasil e multa rescisória de €60 milhões (R$ 331,09 milhões) para o exterior.

A única exceção é o Barcelona. Os catalães podem adquirir Ângelo por €35 milhões (R$ 193,19 milhões) por causa de um acordo do Santos com o clube. O acerto foi feito para encerrar uma dívida antiga de cerca de R$ 20 milhões com o Barça que poderia render uma punição na Fifa.

O Santos recusou duas propostas por Ângelo recentemente. O Newcastle propôs €20 milhões (R$ 110,36 milhões) em julho do ano passado e ouviu uma resposta negativa da diretoria. Em janeiro deste ano, o Nottingham Forest tentou um empréstimo gratuito, com a obrigação de compra de €18 milhões (R$ 99,33 milhões) em caso de permanência na Premier League. O Peixe, no entanto, exigiu €1 milhão (R$ 5,52 milhões) pelo empréstimo mais o pagamento oferecido inicialmente pelos ingleses, totalizando €19 milhões (R$ 104,85 milhões). A negociação não avançou à época.