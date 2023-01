Forest faz proposta ao Santos e pode pagar €19 milhões por Ângelo

Clube inglês quer empréstimo do atacante de 18 anos com a obrigação de compra a partir de julho de 2023

O Santos recebeu uma proposta pela venda de Ângelo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, no mercado da bola. A informação foi divulgada pelo Diário do Peixe e confirmada pela GOAL. Os britânicos estão dispostos a pagar €18 milhões (£15,8 milhões ou R$ 99,9 milhões na cotação atual).

A proposta feita pelos ingleses é de empréstimo gratuito, com a obrigação de compra em caso de permanência na Premier League — a equipe do City Ground (ou Trentside) ocupa a 13ª colocação do torneio nacional, com quatro pontos de vantagem para o Bournemouth, primeiro da zona de rebaixamento, na 18ª posição. Se o Forest for rebaixado, o garoto retornará ao Brasil.

A diretoria do Santos está disposta a negociar pelo valor, desde que receba €1 milhão (R$ 5,55 milhões ou £880 mil) à vista pelo empréstimo do jogador. A situação teve o aval do clube britânico, mas ainda de maneira verbal. Desta forma, o valor total da operação seria de €19 milhões (£16,68 milhões ou R$ 105,54 milhões).

A oferta chegou à Vila Belmiro por um intermediário — não foi a advogada Marisa Alija Ramos, agente de Ângelo, quem apresentou a proposta para a saída do atacante de 18 anos no mercado da bola —, como soube a GOAL. O responsável por levar os números ao clube não foi revelado à reportagem.

O estafe de Ângelo deu sinal positivo para a conversa com o Nottingham Forest e deve receber a liberação do Peixe nos próximos dias para conversar sobre o novo contrato na Europa.

O atacante de 18 anos já havia recebido uma proposta do Newcastle para deixar o Santos em julho do ano passado. O clube inglês sinalizou com uma oferta de €20 milhões (R$ 110,6 milhões à época) pela contratação do garoto. O presidente Andrés Rueda, no entanto, preferiu recusar a oferta vinda do St. James' Park. O clube seguiu monitorando o atacante de 18 anos, mas jamais apresentou uma nova oferta.

Em 2022, Ângelo fez 46 partidas pelo Santos, somando dois gols e oito assistências. Foi a melhor temporada do atacante entre os profissionais, condição que goza desde 2020, quando tinha apenas 16 anos. Nesta temporada, ele fez três partidas, todas na condição de titular, e somou 205 minutos em campo.