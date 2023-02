Após negativa do Santos, Flamengo mantém interesse em Ângelo

Rubro-Negro se aproveita de instabilidade vivida pelo garoto no clube; Peixe tenta se "defender"

O Flamengo mantém o interesse no atacante Ângelo, do Santos, mesmo depois do Peixe avisar que não topa negociar o jogador após os valores sugeridos pelo rubro-negro: algo em torno dos 8 milhões de euros. O clube carioca é paciente e se aproveita da instabilidade vivida pelo garoto no time da Baixada Santista.

Ângelo vive um momento extremamente conturbado no clube. Cobrado pela torcida, ela vem sentindo a pressão. Na semana passada, o jogador trocou ofensas com torcedores do Santos durante o empate em 0 a 0 com o Água Santa. Na partida seguinte, voltou a ser xingado pelos torcedores.

A situação psicológica do atleta é tema constante dentro do clube. O técnico Odair Hellmann está preocupado, bem como as pessoas que cuidam de sua carreira. Nesta sexta (03), o presidente Andrés Rueda se reuniu com os empresários e os pais do atleta para tentar acalmar a situação. A notícia foi trazida primeiramente pelo “GE” e confirmada pela GOAL.

Além desses problemas , Ângelo tem contrato com o Santos até dezembro de 2024 e restam poucas janelas de transferências para conseguir algum bom dinheiro pelo jogador. Em junho de 2024, por exemplo, o atacante já pode assinar um pré-contrato de graça.

Recentemente, o Santos recebeu uma proposta do Nottingham Forest pelo atacante. Foi um empréstimo com obrigação de compra caso o clube e o jogador atingissem uma série de metas. Este modelo de negócio não agradou o Peixe, que recusou a oferta.

O Flamengo, por sua vez, ainda não oficializou uma proposta pelo jogador, mas fez contato com a diretoria do Santos informando do interesse e acenando com a possibilidade de pagar 8 milhões de euros pelo atleta, o que foi descartado pelo clube da Baixada Santista.

O Rubro-Negro seguirá o interesse, mesmo sabendo que é uma negociação extremamente difícil, e vai intensificar as conversas depois da disputa do Mundial de Clubes.