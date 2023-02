Oferecido ao Flamengo, Ângelo tem multa de R$ 240 milhões no Santos

Atacante de 18 anos teve propostas de Newcastle e Nottingham Forest recusadas — ele tem contrato até o fim de 2024

O atacante Ângelo, do Santos, foi oferecido ao Flamengo por um intermediário no mercado da bola — a advogada Marisa Alija Ramos, representante do garoto, não participa diretamente das tratativas. O negócio ainda é estudado pelas partes, especialmente pela situação financeira do Santos, mas o jogador de 18 anos tem multa rescisória elevada no Brasil. O vínculo determina pagamento de R$ 240 milhões no futebol nacional, como soube a GOAL.

Para o exterior, a cláusula exige o pagamento de um valor maior. O clube estrangeiro que quiser contar com o atleta sem precisar negociar com o Santos terá que desembolsar €60 milhões (R$ 333,18 milhões na cotação atual).

A única exceção é o Barcelona. O Santos fixou em €35 milhões (R$ 194,4 milhões) o preço de Ângelo na prioridade concedida ao clube catalão. O acerto foi feito para encerrar uma dívida antiga com o Barça, que poderia render uma nova punição ao Peixe na Fifa. O débito estava avaliado em R$ 20 milhões. Para se livrar do pagamento, o Santos fez o acordo com os espanhóis.

A tentativa de negociação com o Flamengo partiu de um empresário que atua como intermediário no futebol brasileiro. Ele tenta levar o garoto ao Ninho do Urubu em uma negociação em definitivo. O negócio, a princípio, seria na casa dos €10 milhões (R$ 55,5 milhões). A informação sobre o valor foi divulgada pelo SBT e confirmada pela GOAL.

A saúde financeira do Santos é o principal fator para a possibilidade de acordo. O clube, a princípio, não gostaria de negociar a principal promessa do elenco para um clube do Brasil — o desejo é receber um valor elevado pela saída do atleta em uma negociação com um europeu.

O Santos recusou duas propostas por Ângelo recentemente. O Newcastle propôs €20 milhões (R$ 111 milhões) em julho do ano passado e ouviu uma resposta negativa da diretoria, mesmo que o presidente Andrés Rueda se queixe frequentemente da situação financeira do clube.

Em janeiro deste ano, o Nottingham Forest tentou um empréstimo gratuito, com a obrigação de compra de €18 milhões (R$ 99,96 milhões) em caso de permanência na Premier League. O Peixe, no entanto, exigiu €1 milhão (R$ 5,55 milhões) pelo empréstimo mais o pagamento oferecido inicialmente pelos ingleses, totalizando €19 milhões (R$ 105,51 milhões). A negociação não avançou à época.

Em 2023, Ângelo disputou cinco partidas do Santos, sendo três na condição de titular e duas como reserva. Ele soma 257 minutos em campo nesta temporada. O atacante tem contrato na Vila Belmiro até 10 de dezembro de 2024 — a última renovação foi em dezembro de 2021.