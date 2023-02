Santos tem acordo verbal para a contratação de Daniel Ruiz por empréstimo

Meio-campista de 21 anos deixa o Millonarios, da Colômbia, para defender o Santos por empréstimo até dezembro de 2023

O Santos chegou a um acordo verbal com o Millonarios, da Colômbia, pelo empréstimo de Daniel Ruiz no mercado da bola, como soube a GOAL. O jogador assinará até o fim de 2023 na Vila Belmiro em um negócio que custará US$ 1 milhão (R$ 5,18 milhões) aos cofres do clube, incluindo os impostos da operação.

A opção de compra será de US$ 4 milhões (R$ 20,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do meio-campista de 21 anos. As partes devem formalizar o negócio até o fim desta semana para que o atleta viaje ao Brasil, realize exames médicos e assine o novo vínculo de cessão.

A diretoria santista, inclusive, já informou a agentes que a negociação está praticamente selada, restando apenas detalhes burocráticos. A GOAL apurou que outro atleta colombiano foi sugerido ao presidente Andrés Rueda e ao diretor de futebol Paulo Roberto Falcão. Entretanto, a proximidade do acordo com Daniel Ruiz inviabilizaria a chegada de outro nome.

O jogador colombiano tem contrato com o Millonarios até 31 de dezembro de 2024. Ele é tratado como uma das principais joias do futebol local e estava disposto a conversar sobre a mudança para o Brasil no atual mercado da bola.

Daniel Ruiz esteve presente em 57 partidas do Millonarios na temporada passada, com nove gols marcados e cinco assistências. Ele foi um dos destaques do time colombiano na eliminação do Fluminense na segunda fase da Copa Libertadores 2022. Nesta temporada, ele fez a estreia pela seleção colombiana, diante dos Estados Unidos, em 29 de janeiro de 2023.

Além do colombiano, o Santos deve acertar a contratação de outro meio-campista nos próximos dias — Lucas Lima está perto de assinar um contrato de produtividade na Vila Belmiro, com duração de três meses. O meia-atacante de 32 anos já realizou exames médicos e deve firmar o novo compromisso antes de 10 de fevereiro, data limite para inscrição de atletas no Campeonato Paulista 2023.