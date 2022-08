Sampaio Corrêa x Bahia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (9), pela 23ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Sampaio Corrêa e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (9), no Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Sonhando com o acesso, o Sampaio Corrêa quer a vitória diante da sua torcida para continuar sua luta para tentar encostar no G-4. A Bolívia Querida, na oitava posição, com 29 pontos, não poderá contar com Luiz Daniel, lesionado, além de Paulo Sérgio e Lucas Araújo, suspensos.

O Bahia, por outro lado, entra em campo defendendo a sua vice-liderança, já que soma 40 pontos. O Tricolor conta com os retornos de Patrick e Danilo Fernandes, porém continua com os desfalques de Gabriel Noga e Marco Antônio, lesionados.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma três vitórias, contra duas do Sampaio Corrêa, além de quatro empates. No primeiro turno o Tricolor venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do SAMPAIO CORRÊA: Gabriel Batista; Mateusinho, Alan Godói, Gabriel Furtado e Pará; André Luiz, Ferreira e Rafael Vila; Pimentinha, Ygor Catatau e Gabriel Poveda.

Possível escalação do BAHIA: Mateus Claus (Danilo Fernandes), André, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Rezende, Mugni e Daniel; Igor Torres, Rodallega e Copete.

Desfalques da partida

Bahia:

Gabriel Noga e Marco Antônio: lesionados.

Sampaio Corrêa:

Luiz Daniel: lesionado.

Paulo Sérgio e Lucas Araújo: suspensos.

Quando é?

JOGO Sampaio Corrêa x Bahia DATA Terça-feira, 9 de agosto de 2022 LOCAL Castelão, São Luís - MA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Júnior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Ivan Bohn (PR)

Quarto árbitro: Raimundo Araujo (MA)

VAR: Carlos Braga (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 0 CSA Série B 6 de agosto de 2022 Bahia 3 x 0 Náutico Série B 29 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Ituano Série B 12 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Londrina x Bahia Série B 16 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília)

Sampaio Corrêa

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 1 x 1 Sampaio Corrêa Série B 4 de agosto de 2022 Tombense 3 x 0 Sampaio Corrêa Série B 29 de julho de 2022

Próximas partidas