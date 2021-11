Robert Navarro: Ex-jovem do Barcelona prosperando sob o comando de Xabi Alonso na Real Sociedad

Na Espanha, existem duas categorias de base de clubes que se destacam pela efetividade no desenvolvimento de jovens talentos.

Um é o mundialmente famoso: La Masia do Barcelona, ​​enquanto o outro é um pouco menos conhecido fora da Espanha: Zubieta da Real Sociedad.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Xabi Alonso, Mikel Oyarzabal e Xabi Prieto são apenas alguns dos jogadores que surgiram naquela categoria de base e representaram a seleção espanhola nos últimos anos. O bom trabalho da base está sendo destacado pelo fato do elenco da Real Sociedad ser líder de La Liga em novembro.

Um jogador que começou a deixar sua marca no time principal é o jovem Robert Navarro, que possui uma distinção quase única por ter aprendido não em uma, mas em duas das maiores categorias de base da Espanha.

Navarro, como você pode ver, foi uma joia do Barcelona, ​​considerado por muitos como um dos melhores talentos do meio-campo entre seu grupo dentro de La Masia - ingressando no clube aos 10 anos de idade.

Foi por isso que, sua saída aos 16 anos no verão de 2018, ganhou as manchetes dentro e fora da Catalunha, com Navarro entre o êxodo de jovens talentos durante a gestão de Josep Maria Bartomeu como presidente do clube.

Xavi Simons foi para o Paris Saint-Germain, Sergio Gómez partiu para o Borussia Dortmund, enquanto Navarro - que havia despertado interesse do Arsenal e do Manchester City - optou pelo Monaco depois de perder a esperança de ir para a equipe principal do Barcelona.

O Monaco teve sucesso em atrair jovens talentos, logo após a descoberta de Kylian Mbappé no Stade Louis II, e conseguiu trazer tanto Navarro quanto o companheiro de equipe do Barça, Jordi Mboula, para o time.

A estada de Navarro, porém, durou apenas um ano. Ele se tornou o jogador mais jovem da história do Monaco quando estreou contra o Canet Roussillon, pela Copa da França, aos 16 anos e 270 dias de idade, no entanto, essa foi sua única participação no time principal.

É aí que entra a Real Sociedad, que fez o que na época era visto como uma aposta ambiciosa para trazer Navarro de volta à sua terra natal, oferecendo-lhe um contrato de três anos no verão de 2019, que poderia ser prorrogado por mais três anos.

Conheça os maiores jovens talentos do futebol no NXGN:

Sem surpresa, devido ao seu passado, a chegada de Navarro ao time despertou muito interesse, mas talvez o mais intrigante foi que o adolescente aprenderia com uma lenda do meio-campo, Xabi Alonso.

Após sua aposentadoria, Alonso foi colocado no comando da equipe 'B' da Real Sociedad - uma equipe composta quase exclusivamente por jogadores da base que, na época, jogavam na terceira divisão do futebol espanhol.

Esse papel o colocou em contato direto com o mais novo diamante do clube, Navarro, e embora a primeira temporada juntos tenha sido relativamente tranquila em termos de ataque de Navarro, suas performances ao longo da campanha de 2020/21, mostraram exatamente por que o clube estava tão ansioso para trazê-lo.

Em 26 jogos, Navarro marcou 11 gols e cinco assistências para guiar o time 'B' rumo à segunda divisão espanhola, com seu último gol da campanha vindo na vitória da semifinal contra Andorra.

"Robert tem um grande potencial", disse Alonso no início da fantástica campanha de Navarro. “Ele é um jogador desequilibrador."

"Quando você gosta de se expressar e de ter criatividade, precisa combinar essa criatividade com grande eficiência. Então, você pode se tornar um bom jogador, não apenas um jogador bonito, é aí que estamos com Robert."

As atuações de Navarro resultaram em uma série de oportunidades de treinar com o time principal da Real Sociedad ao longo da temporada, e ele até fez sua estreia no time principal em dezembro de 2020, quando entrou nos 35 minutos finais contra seu ex-clube, o Barcelona, no Camp Nou.

Essa foi sua única aparição na temporada, mas seu envolvimento cresceu em 2021/22, com o jogador de 19 anos, que agora é titular no time de Imanol Alguacil, tendo entrado em campo em quatro ocasiões na La Liga nesta temporada.

Estar perto do time principal significa que Navarro agora tem a chance de aprender com outro meio-campista espanhol, David Silva.

"Treinar e jogar ao lado dele é incrível", disse ao SportsFinding.com. “Eu olho para ele e aprendo tudo que posso, e ele me dá muitos conselhos, porque assim vai me permitir continuar crescendo porque sou jovem."

"Quero imitá-lo no esforço e no trabalho, porque isso não se vê, mas ele é um grande profissional também."

Navarro certamente parece estar pegando as dicas certas, com uma de suas exibições nesta temporada, diante do Levante, qualificada de "apavorante" pelo jornal Mundo Deportivo - apesar de estar apenas oito minutos em campo.

Um driblador nato, o pé direito de Navarro é o que o torna tão especial, com o jovem capaz de escolher um passe ou chutar com uma precisão infalível.

E embora ele ainda tenha um longo caminho a percorrer, ele dificilmente poderia ter tido professores melhores até agora.

"Made in La Masia" ou "Made in Zubieta" é um emblema que qualquer jogador de futebol espanhol adoraria ter. Navarro tem os dois e parece pronto para aproveitá-los ao máximo.