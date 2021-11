Charlie Cresswell: conheça a promessa do Leeds que já começa a impressionar Bielsa

"Eles podem tentar te fazer ser ambicioso, mas tudo depende de você".

Essas foram as palavras do jovem zagueiro Charlie Cresswell, do Leeds, ao falar com um grupo de crianças no último mês de setembro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ele acabara de atingir um ponto importante em sua carreira, quando jogou seu primeiro jogo completo pelo Leeds, na partida contra o Fulham na Carabao Cup, vencida nos pênaltis. Logo em seguida ele também iniciou o jogo contra o West Ham, pela Premier League.

A forma com que ele lidou com Michail Antonio, um dos atacantes mais duros de marcar da liga, chamou a atenção de todos.

Filho do ex-atacante Richard Creswell, Charlie foi formado na academia do Leeds. Seu pai comandou a base entre 2018 e 2020, mas nunca houve nenhum favorecimento ao filho, que já vinha jogando desde 2013.

Suas performances renderam prêmios no sub-18, enquanto do sub-23 ele foi rapidamente promovido à equipe principal em setembro de 2020. Com apenas 90 minutos de experiência como profissional, terminou convocado para a seleção sub-21.

Em campo, é fácil reparar na aptidão natural para liderança em Creswell. Ele dá instruções aos companheiros todo o tempo, seja na base ou mesmo em suas partidas pela equipe principal.

Marcelo Bielsa, treinador do Leeds, contou que, antes da partida contra o Fulham, havia considerado a ideia de mover Kalvin Phillips para a zaga, mas que o "surgimento" de Creswell o fez resolver o problema com lesões no setor defensivo.

"Ele não jogou tudo o que pode jogar, mas definitivamente mostrou argumentos a seu favor e aproveitou a chance. A partida marcou um passo importante para ele, e eu compreendi isso", disse o treinador.

Mais artigos abaixo

Na partida seguinte, contra o West Ham, o jovem defensor mostrou seu potencial ao perseguir atentamente Antonio durante todo o tempo. Ele não se deu bem em todas as jogadas, mas certamente causou problemas ao atacante.

"Ele é forte e muito rápido. É bizarro como os jogadores da Premier League são como robôs, que sabem exatamente como e quando fazer as coisas, e acertam sempre", comentou sobre o adversário.

As próximas chances podem não chegar tão cedo, mas Bielsa certamente sabe que tem um jovem com potencial sempre que precisar.