Ryotaro Araki: a próxima estrela do futebol japonês

O jovem de 19 anos tem 20 participações em gols em sua segunda temporada nos profissionais do Kashima Antlers

De Hidetoshi Nakata até Keisuke Honda (e agora com Takefusa Kubo), o futebol japonês costuma crescer ao redor de seus principais talentos.

Kubo é esse jogador no presente, mesmo que tenha tido anos instáveis na La Liga, tendo conseguido mostrar todo o seu potencial nos Jogos Olímpicos de 2020 - e o que será capaz de fazer pela sua seleção durante a próxima década.

E a boa notícia é que Kubo deve poder contar com um excelente elenco de apoio comparado a outras estrelas do futebol japonês passado.

Um desses que deve marcar presença na seleção japonesa no futuro é o jovem Ryotaro Araki, grande destaque da J-League com o Kashima Antlers.

O meia-atacante de 19 anos já marcou 11 gols e deu oito assistências durante a temporada de 2021 - e o Campeonato Japonês ainda tem mais cinco rodadas até o final.

Falta apenas um gol para que Araki se transforme no segundo jovem de menos de 20 anos a marcar mais de dez gols na J-League (são nove no total na liga nacional), seguindo os passos de Shoji Jo.

Jo realizou o feito em 1994, antes de marcar o gol que levou o Japão à sua primeira Copa do Mundo quatro anos depois e receber uma oportunidade para jogar na La Liga no Real Valladolid.

A expectativa é que Araki consiga seguir um caminho parecido, se tornando uma estrela na seleção nacional enquanto consegue ganhar minutos em uma das principais ligas europeias.

Ao contrário de Kubo, reconhecido como um fenômeno mesmo antes de deixar o Japão para terminar a base em La Masia, no Barcelona, com dez anos de idade, Araki experimentou vários esportes antes de decidir no futebol.

"Fico muito feliz quando marco um gol," justificou Araki por escolher o futebol. E o jovem realmente tem motivos para ficar alegre.

Tendo começado sua carreira em Kumamoto, sua cidade-natal, Araki ganhou notoriedade ao marcar duas vezes na vitória do Japão sobre a Tailândia na Copa Asiática sub-16 de 2018.

Foi nomeado melhor em campo pela sua atuação, se transformando em titular absoluto na seleção japonesa campeã do torneio na Malásia.

Um ano depois, em outubro de 2019, foi contratado pelo Kashima Antlers; um clube que Araki se acostumou a acompanhar.

"Eu comecei a ver Kashima Antlers muito cedo e sempre senti uma conexão com Atsuto Uchida," contou Araki sobre o defensor, com 75 jogos pela seleção japonesa. "Eu me inspirei e me impressionei com seus pensamentos sobre o jogo."

Por coincidência, a primeira temporada de Araki no Kashima seria justamente a última de Uchida, já que o lateral se aposentou em 2020 após retornar da Alemanha, onde jogou por Schalke e Union Berlin.

Utilizado como ponta durante sua primeira temporada nos profissionais, marcou duas vezes em 26 jogos na J-League, incluindo um gol de empate nos acréscimos contra o Vissel Kobe.

Vem sendo mais utilizado na parte central do campo em 2021, porém, e cresceu ainda mais. Como um segundo atacante ou uma camisa 10, consegue impactar mais as partidas e chegou a marcar quatro gols nos três primeiras jogos da temporada.

"Ele sempre está bem posicionado para receber a bola de seus companheiros e tem muita visão de jogo," revela seu companheiro na base do Kashima Antlers, Youta Matsumura.

"Taro, quando joga atrás do atacante, é o coração do time."

Aliando qualidade e confiança, Araki pode se transformar em um dos talentos mais especiais a surgirem no Japão nos últimos tempos.