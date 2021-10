Piero Hincapie: a joia do Leverkusen cotada como 'melhor defensor jovem da América do Sul'

O garoto de 19 anos brilhou na Copa América com a seleção equatoriana antes de já ganhar minutos importante no Bayer Leverkusen

Quando o Bayern de Munique derrotou o Bayer Leverkusen por 5 a 1 no último dia 17 de outubro, foi visto como outro examplo da diferença dos campeões alemães para um de seus principais rivais na Bundesliga.

O que foi ignorado, porém, foram as alternativas do Leverkusen para tentar bater de frente contra o Bayern nas primeiras semanas da temporada, principalmente na defesa.

A aposentadoria dos irmãos Bender, Sven e Lars, e a saída de Alesksandar Dragovic, deixaram buracos para o diretor de futebol Simon Rolfes preencher.

Uma lesão sofrida por Edmond Tapsoba, grande revelação de 2020, deixou o treinador Gerardo Seoane com menos opções ainda. Mesmo assim, o Leverkusen chegou para o jogo contra o Bayern tendo concedido apenas seis gols em seis jogos na Bundesliga - a segunda melhor defesa da liga.

E se não fosse o desfalque de uma de suas novas estrelas defensivas, o Leverkusen poderia ter tido mais chances contra a equipe comandada por Julian Nagelsmann.

Piero Hincapie foi forçado a ficar de fora do jogo, tendo voltado de viagem do Equador, onde defendeu sua seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, e dado as suas últimas atuações na BayArena, poderia ter feito a diferença.

O Leverkusen ainda não perdeu com Hincapie dentro de campo, tendo vencido cinco dos sete jogos após ser contratado por seis milhões de euros, vindo do Talleres, da Argentina.

Alguns podem dizer que parar Robert Lewandowski e cia pode ser muito para o jovem de 19 anos, mas Hincapie já mostrou na sua carreira que consegue competir com alguns dos melhores jogadores do mundo.

Convocado pela primeira vez pelo Equador na Copa América, Hincapie já começou como titular na estreia do time no torneio contra a Colômbia e jogou todos os minutos até as quartas de final.

Contra nomes como Lionel Messi, Roberto Firmino e Vinícius Júnior, o zagueiro, mesmo sendo pouco experiente, deu conta do recado.

"Nós estamos o observando por muito tempo," contou Rolfes assim que a contratação de Hincapie foi anunciada. "Piero tem um futuro muito promissor. Suas performances contra jogadores do mais alto nível na Copa América deixam isso muito claro."

A carreira de Hincapie começou nos times amadores do CS Norte America e Deportivo Azogues... até receber uma oportunidade em uma das categorias de base mais produtivas do futebol equatoriano: o Independiente del Valle.

Com 14 anos, Hincapie já chamava a atenção como um zagueiro muito moderno, capaz de construir com a bola nos pés.

Isso ficou claro na Copa América, quando foi o defensor com mais passes verticais durante a fase de grupos (89), com tranquilidade para criar jogadas de perigo.

Mesmo tendo apenas 1,84m, também vai muito bem no jogo aéreo, ainda que precise utilizar ainda mais a ótima impulsão.

Hincapie estreou nos profissionais pelo Independiente del Valle em agosto de 2019, tendo capitaneado o Equador para uma quarta colocação no Sul-Americano sub-17 naquele ano.

Fez apenas mais dois jogos pelo clube que o revelou, porém, tendo sido contratado pelo Talleres em 2020.

"É o melhor jovem defensor da América do Sul," foi a avaliação do presidente do Talleres, Andres Fassi, após a chegada de Hincapie. E dado seu status, o futebol europeu não demorou até começar a sondar o jovem.

Bayern de Munique, PSG, Milan e Atlético de Madrid foram só alguns dos clubes que sondaram Hincapie antes do Leverkusen fechar o acordo, com um contrato de cinco anos.

Além de impressionar na defesa, Hincapie já mostrou que pode ser uma ameaça ofensiva após marcar seu primeiro gol nos profisisonais contra o Celtic, na Liga Europa, no começo de outubro.

Look away, Celtic supporters! 😩



An uncharacteristic mistake from David Turnbull and the hosts are punished by Piero Hincapié.

"Notamos em seus dois ou três últimos jogos que ele não costuma sofrer com a pressão," elogiou um entusiasmado Seoane após o jogo no Parkhead.

"É um jogador tranquilo, foi muito bem e ganhou muitos duelos. O gol foi a cereja do bolo, mas isso não é seu papel principal."

Para Hincapie, porém, o Leverkusen deve ser apenas a sua próxima parada antes de se tornar um jogador de elite.

"Gostaria de jogar na Espanha," contou ao Futbolemico, em uma entrevista, enquanto ainda estava no Talleres. "Até lá, preciso jogar em clubes menores até chegar ao topo."

Leverkusen, podemos presumir, é um desses times menores e menos populares que equipes como Real Madrid, Barça e Bayern.

Mas se Hincapie conseguir manter seu nível dessas primeiras semanas no clube, pode ajudar o Bayer Leverkusen a ser uma ameaça para esses gigantes. O céu é o limite.