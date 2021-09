Rio de Janeiro inicia conversas para sediar o Mundial de Clubes 2021

Secretário de Fazenda e Planejamento afirmou que a cidade tem totais condições de receber o evento, após desistência de Tóquio

Pedro Paulo, secretário de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, afirmou, nesta quinta-feira (16), que o Rio de Janeiro está abrindo as conversas para sediar o Mundial De Clubes, após desistência de Tóquio, no Japão, por conta da pandemia da Covid-19.

"A gente acredita que a volta do público com os protocolos sendo seguidos, como o próprio secretário de saúde Daniel Soranz acompanhou, com responsabilidade, é possível voltar de forma ordeira. Não tenho dúvidas de que a estratégiaa estabelecida pelo prefeito Eduardo Paes e pela Prefeitura, é de retorno responsável não só do Maracanã, como do Engenhão também. E o Rio de Janeiro (fica) aberto para trazer novos eventos esportivos para a cidade. Estampos iniciando as discussões para que a final do Mundial de Clubes possa ser no Rio, à medida que Tóquio abriu mão. Estamos nos movimentando junto ao Flamengo (administrador do Maracanã), à CBF, e também junto à Fifa para que a cidade possa concorrer a sediar a final", disse Pedro Paulo em entrevista à Bandnews.

"Temos total condição, temos o Maracanã, o Engenhão. Tem vários jogos além da final. A cidade se colocará, sim, como postulante a sediar essa final. Temos experiência em sediar grande eventos, Copa do Mundo, Olimpíada. A cidade do Rio está absolutamente apta a sediar esses jogos. Com o Flamengo sendo um dos times que caminha para essa final, não tenho dúvidas de que seria uma alegria para o Brasil e para o carioco", completou Pedro Paulo.

Nesta quarta-feira (15), o Rio de Janeiro voltou a receber uma partida com venda de ingressos. Pouco mais de seis mil pessoas comparareceram no Maracanã para assistir a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Grêmio, pela Copa do Brasil.