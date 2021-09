Por que o Mundial de Clubes de 2021 não será mais no Japão?

O torneio voltaria para o país após quatro edições, mas japoneses desistiram de receberem a competição

Sede histórica de tantas finais de Copa Intercontinental e Mundial de Clubes da Fifa, o Japão estava pronto para receber novamente a disputa do troféu agora em 2021. No entanto, depois de sediar as Olimpíadas e Paraolimpíadas de Verão referentes a 2020, o país desistiu de receber a competição de futebol.

Segundo informado pela rede japonesa Kyodo News, a Associação Japonesa de Futebol (JFA) ficou preocupada com as restrições sanitárias impostas por causa da pandemia do novo coronavírus. A intenção inicial era contar com liberação total de público, o que ainda não era certo.

A Fifa ainda não se manifestou sobre o assunto, mas já precisa começar a se movimentar para escolher um novo país-sede para o evento. O Mundial de Clubes voltaria para o Japão após quatro anos. As últimas duas edições aconteceram no Qatar.