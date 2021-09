Semifinais da Copa do Brasil 2021: resultados, classificados, datas, e mais

Veja os detalhes dos duelos das semifinais do maior torneio de mata-mata do país

A Copa do Brasil 2021 chegou em seu penúltimo estágio. Quatro times sobreviveram em busca de uma vaga na grande final do principal torneio de mata-mata do nosso país.

O Athletico-PR bateu o Santos duas vezes por 1 a 0 e tornou-se o primeiro semifinalista. O Flamengo também está com um pé e meio na semifinal, depois de ter goleado o Grêmio por 4 a 0, dentro de Porto Alegre, no jogo de ida das quartas. São Paulo e Fortaleza, Fluminense e Atlético-MG estão na disputa pelas outras vagas nos duelos marcados para esta quarta-feira (15).

Quais são os times classificados para as semifinais da Copa do Brasil 2021?

Veja abaixo os duelos, como os times se classificaram, datas e tudo o que você precisa saber sobre as quartas de final da Copa do Brasil.

Confira os times classificados: atleticopr pega o vencedor de fla e gremio.

Athletico-PR (eliminou o Santos com placar agregado de 2 a 0)

Confrontos das semifinais da Copa do Brasil 2021

Seguindo o chaveamento montado após o último sorteio da CBF, ficou definido que o Athletico-PR enfrenta o vencedor de Flamengo e Grêmio. Do outro lado da chave o vencedor de São Paulo x Fortaleza enfrenta quem triunfar entre Fluminense e Atlético-MG.

Quando começam e quando terminam as semifinais da Copa do Brasil 2021?

A CBF ainda não confirmou as datas de quando serão os jogos de semifinal da Copa do Brasil de 2021.

Como os times chegaram às semifinais da Copa do Brasil 2021?

O Athletico-PR chegou a mais uma semifinal depois de vencer o Santos duas vezes pelo placar mínimo. No duelo de ida, na Arena da Baixada, Renato Kayzer marcou o único gol. dentro da Vila Belmiro Zé Ivaldo balançou as redes santistas para garantir o Furacão adiante.

