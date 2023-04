Richarlison "renasce" na Premier League, enquanto Lucas aponta para adeus amargo no Tottenham

Em jogo maluco contra o Liverpool, o Pombo marcou o gol do empate, mas Lucas falhou no lance seguinte, que deu a vitória aos Reds

Em um dos jogos mais malucos dos últimos tempos da Premier League, o Liverpool venceu o Tottenham Hotspur por 4 a 3 e se colocou definitivamente na briga por vaga em competições europeias. Para os dois brasileiros dos Spurs em campo, Richarlison e Lucas, essa partida terá diferentes memórias, já que o 'Pombo' marcou seu primeiro gol de Premier League pela equipe londrina, enquanto o ex-PSG falhou diretamente no gol que deu a vitória para os Reds.

O cronômetro de Anfield nem batia os 15 minutos ainda quando o Liverpool já vencia por 3 a 0. Kane diminuiu ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Heung-min Son diminuiu a diferença e o jogo se encaminhava para o final com 3 a 2 para os donos da casa.

Faltando seis minutos para o final do jogo, o técnico interino do Tottenham, Ryan Mason, colocou Richarlison em campo e a mudança deu resultado. No terceiro dos seis minutos de acréscimos, o 'Pombo' recebeu um cruzamento de Son e balançou as redes empatando o jogo. Ele tirou a camisa e comemorou com raiva, porque depois de 22 partidas, o primeiro gol dele pelo Tottenham na Premier League aconteceu.

Entre a entrada de Richarlison e o gol, aconteceu a também a inserção de Lucas Moura pelo lado do time de Londres. E, diferentemente de Richarlison, esse jogo não deixará boas lembranças ao ex-São Paulo. Logo após o gol de empate, a bola foi lançada para o campo de defesa do Tottenham. Lucas tocou de primeira e errou o passe, que caiu nos pés de Diogo Jota e o português não desperdiçou.

Com 4 a 3 no placar, o sentimento é de que todo o esforço para empatar o jogo, em um dos ambientes mais hostis da Premier League, foi em vão.

Enquanto o duelo serviu para Richarlison voltar a marcar, recuperar a confiança, já ao final de uma temporada decepcionante para ele, por outro lado, para Lucas marcou um adeus que deve acontecer muito em breve.

Lucas já perdeu protagonismo no Tottenham há algumas temporadas. Mesmo com os três gols que classificaram os Spurs para a única final de Liga dos Campeões da história do clube, o brasileiro não atuava com regularidade há um bom tempo e já não gozava de nenhum prestígio com o ex-técnico Antonio Conte.

Ele vinha treinando com a equipe sub-21, pois não tinha espaço na equipe principal. Quando Conte caiu, ele voltou a jogar sob a batuta do interino Stellini. Contra o Everton, no começo de abril, ele entrou em campo e seis minutos depois levou um cartão vermelho direto, que lhe rendeu três jogos de suspensão e ainda viu os Toffees empatarem um jogo que estava praticamente "ganho" pelos Spurs. Agora, em seu retorno ao time, ele errou diretamente no lance, que faz com o Liverpool ganhe primazia na disputa por uma vaga na Liga Europa.

O contrato de Lucas expira em 30 de junho de 2023 e dificilmente seu vínculo será renovado. Com a Premier League já na reta final, o brasileiro não deve ter muitas mais oportunidades de jogo, especialmente neste momento tão conturbado, tanto do atleta, quanto do clube.

Richarlison, por outro lado, tem um fôlego renovado e pode ser uma peça importante para as pretensões europeias do clube do norte de Londres.